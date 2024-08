Feteps 2024 abre espaço para geração de negócios e parcerias

Em retorno ao modelo presencial, a 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) cria oportunidade para divulgação de trabalhos dos estudantes para além do universo das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) Estaduais. Diversos grupos já foram abordados por representantes da iniciativa privada ou de órgãos públicos, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Estamos muito bem impressionados com os projetos ligados a monitoramento ambiental, soluções sustentáveis, prevenção de alagamentos e acompanhamento de poluentes, entre outros. Faço convite para que visitem nossa sede em Cachoeira Paulista, onde fica o supercomputador, para seguirmos com o desenvolvimento em outra escala”, explica Rocio Camayo, pesquisadora do grupo de educação do Inpe.

Tijolo Sustentável

Utilizando resíduos de construção civil (RCC) e plástico de garrafas Pet, os estudantes do Ensino Médio integrado ao Técnico em Meio Ambiente da Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida, de Novo Horizonte, desenvolveram um tijolo sustentável. O grupo é formado pelos estudantes Caroline Rossi, Arthur Castro e Kaique Amancio, sob orientação dos professores Daniel Silva e Fernanda Rodrigues.

“Recebemos contato de uma empresa de cerâmica disposta a fazer testes mecânicos e também da Casa Museu, que já queria um orçamento para usar nosso tijolo na reforma que estão planejando“, explicou Caroline.

Roboclean

Na Etec de Ilha Solteira os estudantes do curso técnico em Eletrotécnica Danilo Santos, Dayran Huggenberger e Augusto Souza criaram o Roboclean, sob orientação do professor Alessandro Lima. O sistema de limpeza para painéis solares fotovoltaicos utiliza as tecnologias Arduino e bluetooth para garantir segurança dos usuários e eficiência dos painéis.

“Geralmente as pessoas sobem no teto das casas para limpar seus painéis, o que é muito perigoso. Ao mesmo tempo, se não for limpo, o painel perde até 20% de eficiência e pode até pegar fogo, em caso de acúmulos grandes de sujeira”, explica Danilo Santos. O Roboclean faz a limpeza de maneira autônoma e pode ser colocado no teto com auxílio de um drone, ou manualmente, por meio de uma escada ou andaime, sem a necessidade de caminhar entre os painéis, que sequer suportam o peso de um adulto.

“Alguns usuários de energia solar passaram aqui no estande e elogiaram muito nossa ideia. Uma empresa de tecnologia já deixou cartão para pensarmos em parcerias”, conta. “A Feteps está maravilhosa! Estamos aproveitando muito a oportunidade de mostrar o projeto e de aprender com outros trabalhos tão interessantes do Estado todo”, concluiu.

Totem Solar

Também no ramo da energia sustentável, o Totem Solar é sucesso entre o público da feira, que aproveita o estande da Etec Waldyr Duron, de Piraju, para carregar, principalmente, aparelhos celulares. O trabalho foi desenvolvido pelos estudantes Arnaldo Júnior, Eduardo Baptista e Aghatta Silva, com orientação de Paulo Júnior e Nathália Napolitano.

“A placa solar abastece uma estação para carregamento de dispositivos móveis e uma bateria, que mantém o uso durante a noite ou em locais fechados, com um controlador que encaminha a energia para onde for necessário”, explica Arnaldo. “É um produto acabado, que já tem parceria com empresas locais e ganhou visibilidade nacional aqui na Feteps. Por sinal, estou impressionado com a estrutura, a organização e a acolhida da feira”.

Cadeira Transpositora

O projeto de Milene Checoni, do curso superior de tecnologia em Gestão da Produção Industrial, da Fatec Jahu, de Jau, foi inspirado na sobrinha. Deficiente física desde a infância, a garota sempre foi cuidada pela mãe, que hoje já não suporta o peso de uma jovem adulta.

“Criei uma cadeira que permite tirar uma pessoa com mobilidade reduzida da cama e transportá-la para qualquer outro móvel, com o mínimo esforço e total regulagem de altura”, explica.

Sob orientação dos professores Flávio Ventura e Marcos Bonifácio, a cadeira foi desenvolvida em aço carbono, material durável e resistente, e também conta com um pistão hidráulico para ajuste de altura do assento. O mecanismo de abertura da parte traseira facilita a acomodação do paciente, antes de ser fechado, nas costas.

“Nosso público-alvo são idosos e pessoas acamadas temporária ou definitivamente, mas que sejam capazes de sentar-se. Quem me procura e tem experiência semelhante à da minha família sabe como a qualidade de vida do paciente pode melhorar com a possibilidade de se mover para a sala, fazer uma refeição com a família, ou um breve passeio”, diz.

Mostra de projetos

A Feteps 2024 apresenta 132 projetos, 112 de Etecs, de Fatecs e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do CPS. A mostra conta ainda com a participação de 20 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica nacionais e internacionais.

Desenvolvidos em grupos formados por até três alunos, os projetos foram norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Avaliação e premiação

Os projetos serão avaliados por uma comissão de mais de 70 jurados, que vão levar em conta critérios como criatividade, inovação, viabilidade econômica e sustentabilidade. Os autores dos cinco trabalhos mais bem avaliados ganharão celulares de última geração, notebooks e tablets.

Como chegar

Durante o evento, a organização oferece transporte gratuito saindo da estação São Judas do Metrô (Linha 1, Azul). Lembrando que é importante realizar o credenciamento com antecedência no site do evento para evitar filas.

Serviço

15ª Feteps

Local: São Paulo Expo, pavilhão 7

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Capital

Datas: de 19 a 22 de agosto

Horários: dia 19, das 14 às 22 horas; 20 e 21, das 10 às 20 horas; e 22, das 10 às 15 horas

Credenciamento: pelo site do evento