Festival Zepelim divulga programação completa de shows

Fortaleza se prepara para mais uma edição do Zepelim, um dos maiores festivais de música do Ceará. O evento, que acontece no dia 24 de agosto, no Marina Park Hotel, prepara uma programação exclusiva marcada por 15 horas de shows, 2 palcos e espaços especiais que garantem o conforto e interação dos fãs com o evento.

Com grandes nomes da música escalados para subir nos palcos do evento, o Zepelim traz em sua terceira edição uma diversidade de vozes, transformando a capital do Ceará no epicentro da música, cultura e arte. Com uma estrutura inovadora, o festival é a promessa de um dia repleto de diversão e descobertas. Os dois palcos, nomeados de Sol e Mar, recebem os artistas a partir das 16h.

Confira a programação completa:

Julia Mestre – MAR – 16h

Luiz Lins & Ivysson – SOL – 16h45

Os Garotin – MAR – 17h35

Céu – SOL – 18h25

Yago Opróprio – MAR – 19h20

Banda Uó – SOL – 20h15

Jovem Dionísio – MAR – 21h10

Seu Jorge – SOL – 22h05

Planet Hemp – MAR – 23h20

BaianaSystem – SOL – 00h35

Marina Sena – MAR – 01h50

Pabllo Vittar – SOL – 03h20

Além disso, a estrutura do festival foi projetada para atender às expectativas de todos os públicos. O espaço completo contará com diversos bares espalhados pelo ambiente e duas vilas gastronômicas, para o público recarregar as energias nos intervalos dos shows. Além disso, haverá uma feira de economia criativa, com empreendedores locais, e áreas de descanso, para que o público se acomode e aproveite o evento da melhor maneira.

O ZLounge é a grande novidade desta edição, sendo um espaço exclusivo com open bar de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas, água e drinks, além de ter áreas de descanso, ideal para quem busca momentos de relaxamento e descontração.

Em sua última edição, o Zepelim recebeu o Prêmio Responsabilidade Empresarial no Setor de Eventos, iniciativa promovida pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) em parceria com a Ambev. O prêmio tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento de mais práticas de sustentabilidade ambiental, social e de governança no segmento. Assim, o evento reforça seu compromisso com a sustentabilidade, promovendo práticas ambientais e sociais responsáveis, colaborando para um futuro mais sustentável.