Festival Voa Borboleta estreia em SP para celebrar a cultura preta e fortalecer agendas antirracistas

No dia 14 de dezembro, São Paulo será palco da estreia do Voa Borboleta, um festival que celebra a potência preta brasileira e propõe um espaço antirracista de interação social por meio da música, arte e cultura. O evento acontecerá no Central 1926 (antigo prédio da Red Bull Station), das 16h à meia-noite, com entrada gratuita e arrecadação solidária de alimentos, itens de higiene e fraldas geriátricas destinados ao Abrigo Irmã Tereza.

Idealizado por Verônica Alves, o projeto busca criar novas narrativas e oportunidades no setor, tradicionalmente marcado por desigualdades raciais. “Após anos de experiência e pesquisa da cena, o Voa Borboleta é a materialização da minha visão sobre como o mercado de eventos pode ser um catalisador de transformação social”.

Com um lineup composto exclusivamente por artistas antirracistas de diferentes gêneros e regiões do Brasil, a programação inclui Samba do Aguida, DJ Oba com brasilidades, DJ Rafa Balela trazendo house, disco e funk dos anos 80/90, performances de Tigana Macedo com Dialogando ao Som do Vinil e Andarilho Cha, criador da música preta teatral brasileira, além de uma exposição fotográfica do multiartista Felipe Celestino e a participação especial de Graça Cunha.

O festival inaugura também sua parceria com a Virgula Filmes, que registrará a trajetória do evento para o documentário Voa Borboleta, previsto para 2025.

Com planos de ampliação para edições mensais e a criação do bloco de carnaval Voa Borboleta em 2025, o projeto busca atrair parcerias e patrocínios que sustentem sua proposta de acesso gratuito, fomentando uma comunidade engajada e potente. “Quantos eventos liderados por pretos você consumiu em 2024? Apesar de sermos maioria da população, ainda somos minoria na indústria dos eventos, que deve movimentar R$ 75 bilhões no Brasil este ano. É urgente mudar esse cenário”, finaliza Verônica Alves.

Para saber mais, acesse: https://www.instagram.com/euvoaborboleta/

SERVIÇOFestival Voa Borboleta no Central 1926

14 de dezembro de 2024, das 16h às 0h

Entrada gratuita, com arrecadação solidária de alimentos não perecíveis, leite, itens de higiene pessoal e fraldas geriátricas (tamanhos P/M)

Ingressos poderão ser retirados via Zig Tickets

Praça da Bandeira, 137, Bela Vista, São Paulo