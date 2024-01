Festival Visões Periféricas anuncia filmes selecionados

O FESTIVAL VISÕES PERIFÉRICAS confirma a realização da 17ª edição, de 20 a 26 de março, com formato presencial e online e gratuito para todo o Brasil, e anuncia a seleção de convocados para as mostras competitivas de filmes de curta, média e longa metragem com premiação.

São elas: Fronteiras Imaginárias: filmes de até 30 minutos produzidos por realizadores independentes de todo o Brasil; Cinema da Gema: filmes de até 30 minutos produzidos no Estado do Rio de Janeiro; Panorâmica: filmes com duração de pelo menos 40 minutos (média e longa metragens) e Visorama: filmes de até 15 minutos produzidos em projetos de formação audiovisual no Ensino Básico, Ensino Médio e/ou projetos do terceiro setor. Participaram, ao todo, 428 filmes distribuídos em todos os estados brasileiros. Além das mostras competitivas, o festival apresenta, também, a mostra informativa Itaú Cultural Play.

Pela primeira vez, em parceria com a 17ª edição do Festival Visões Periféricas, o Itaú Cultural irá entregar o Prêmio Itaú Cultural Play. A premiação será concedida a um dos 14 filmes de curtas-metragens de realizadores brasileiros independentes, que integram a mostra competitiva Fronteiras Imaginárias. O vencedor receberá um valor pelo licenciamento da exibição do filme na plataforma Itaú Cultural Play, por 24 meses.

O Festival Visões Periféricas é um projeto singular que amplia, por meio da exibição de filmes e laboratório de desenvolvimento de projetos, o espectro de visões sobre espaços periféricos brasileiros a partir do olhar de quem vive o seu cotidiano. Anualmente, o Festival assume a missão de: exibir um painel de filmes representativos das múltiplas periferias brasileiras; revelar uma geração de jovens realizadores que representem essa diversidade; desenvolver projetos de audiovisual orientados ao mercado; promover debates que estimulem uma reflexão a respeito da relação entre audiovisual, educação mercado e diversidade. O conceito de periferia no festival é abrangente e inclui desde filmes de realizadores de comunidades quilombolas, aldeias indígenas, favelas, negros, mulheres e trans.

17º FESTIVAL VISÕES PERIFÉRICAS

DE 20 A 26 DE MARÇO

Formato presencial, online e gratuito para todo o Brasil

www.visoesperifericas.org.br