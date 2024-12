Festival Virada Salvador começa nesta sexta-feira (27)

Em uma celebração que promete ser memorável, a capital baiana se prepara para o Festival Virada Salvador 2025, que ocorrerá ao longo de cinco dias na orla da Boca do Rio. O evento está agendado para acontecer entre os dias 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, e espera atrair cerca de 150 mil visitantes de outros estados e países.

Na abertura do festival, o dia 27 contará com a presença da renomada Ivete Sangalo, que dará início à programação festiva que marcará a chegada do novo ano. As informações sobre a estrutura e operação do evento foram divulgadas pelo prefeito Bruno Reis, em conjunto com secretários e gestores municipais.

A ocupação hoteleira na região é prevista para atingir 100%, refletindo o impacto positivo que o festival terá sobre a economia local, estimando-se uma movimentação superior a R$ 300 milhões.

Uma das principais novidades deste ano é a escolha de Léo Santana para liderar a contagem regressiva na virada do dia 31, um papel que tradicionalmente era ocupado por Ivete Sangalo. Esta será a primeira vez que Léo assume essa responsabilidade após diversas participações em edições anteriores do festival.

Dentre as atrações já confirmadas para o evento, destacam-se artistas renomados como Baiana System, Alok, João Gomes, Timbalada, Simone Mendes, Raça Negra, Belo e Luan Santana. O festival contará ainda com palcos alternativos, proporcionando uma diversidade de estilos musicais para agradar todos os gostos.

A infraestrutura do festival incluirá uma Vila Gastronômica com food trucks oferecendo uma variedade de opções culinárias e bebidas. Os amantes dos games também poderão se divertir na Arena Game, que trará atividades voltadas aos esportes eletrônicos. Além disso, haverá uma pista de skate disponível para os praticantes do esporte.

A tradicional queima de fogos durante a virada será realizada na Boca do Rio e em vários bairros de Salvador, incluindo as ilhas da região. Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, um esquema especial de transporte público estará em vigor durante todo o período do evento, com 450 linhas de ônibus à disposição.

Quanto à segurança no festival, o Governo do Estado anunciou um sistema avançado de Reconhecimento Facial e controle rigoroso de acesso por meio de portais. Ao todo, 1.600 policiais e bombeiros estarão mobilizados para assegurar a tranquilidade dos foliões.

O Festival Virada Salvador 2025 se apresenta como uma oportunidade imperdível para celebrar a passagem do ano em grande estilo, reunindo música, gastronomia e segurança em um dos destinos mais vibrantes do Brasil.

Confira a programação completa:

27 de dezembro (sexta-feira)

19h30 – BaianaSystem

21h30 – Alok

23h30 – Ivete Sangalo

1h30 – Xand Avião

3h30 – Manu Bahtidão

28 de dezembro (sábado)

19h30 – Olodum

21h15 – Psirico

23h – Bell Marques

1h – João Gomes

3h – Thiago Aquino

29 de dezembro (domingo)

19h30 – Durval Lélys

21h30 – Wesley Safadão

23h30 – Simone Mendes

1h30 – Claudia Leitte

3h30 – Tony Salles

30 de dezembro (segunda-feira)

19h30 – Raça Negra

21h30 – Matuê

23h30 – Gustavo Mioto

1h30 – Henry Freitas

3h30 – Timbalada

31 de dezembro (terça-feira)