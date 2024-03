Festival TURÁ São Paulo divulga line up por dia

O festival TURÁ São Paulo, que acontecerá no final de junho, no Parque Ibirapuera, acaba de anunciar a programação separada por data. No dia 29/06, sábado, o público poderá conferir atrações como Chitãozinho & Xororó, Fresno convida Pabllo Vittar, Chico César e Zeca Baleiro, Nação Zumbi, Banda UÓ, Filipe Catto, Os Garotin, entre outros. Já no domingo, dia 30, se apresentam nomes como Djavan, Alcione, Armandinho, Adriana Calcanhotto convida Rubel, MC Cabelinho, Assucena e Mãeana.

A venda de ingressos por data estará disponível a partir das 12 horas, no site oficial do evento. Os valores são a partir de R$ 195 (meia-entrada). Portadores de cartões Ourocard Elo têm 20% de desconto e possibilidade de parcelamento em 4 vezes sem juros. O festival é uma realização da T4F e é apresentado por Hering.

Com programação 100% nacional, o TURÁ abrange a riqueza da música brasileira e suas particularidades regionais e rítmicas. Após uma segunda edição bem-sucedida em 2023, a terceira edição na capital paulista promete encantar novamente os fãs e amantes da música de excelência que é feita no Brasil.

Um dos diferenciais na edição 2024 do TURÁ São Paulo será o segundo palco, apresentado pelo Banco do Brasil, que receberá artistas que têm ganhado projeção no cenário musical nacional, como Filipe Catto, Assucena, Os Garotin e Mãeana interpretando JG, reforçando a diversidade da programação.

Entre os destaques do festival está o show da dupla Chitãozinho & Xororó, uma das pioneiras do sertanejo no país, que pela primeira vez será headliner em um festival de brasilidades. O cantor e compositor Djavan também promete uma apresentação emocionante, com hits de toda a carreira para o público cantar junto. Enquanto a diva do samba Alcione, apresenta o recém-lançado show comemorativo de 50 anos de carreira.

O Festival TURÁ também será palco do show inédito de Chico César e Zeca Baleiro, baseado nas canções do novo álbum em parceria. A colaboração entre Fresno e Pabllo Vittar também se anuncia como um dos pontos altos, levando para o evento a interpretação da nova faixa “Eu Te Amo / Eu Te Odeio (Iô-iô), uma parceria entre os artistas que estará no novo disco da Fresno. Outro momento muito aguardado é o retorno da Banda Uó, uma explosão de energia e criatividade, que retorna aos palcos após um hiato, trazendo de volta seu estilo único que mescla pop, tecnobrega e elementos visuais marcantes.

A Nação Zumbi celebrará os 30 anos do icônico álbum “Da Lama ao Caos”, um marco na história musical do país. Já a cantora Filipe Catto revisita o repertório de Gal Costa, em um tributo que, no último ano, provou sua capacidade de emocionar os fãs de uma das vozes mais icônicas do Brasil.

Confira as atrações do TURÁ São Paulo 2024 por dia:

29 de junho (sábado)

Chitãozinho & Xororó

Fresno convida Pabllo Vittar

Chico César e Zeca Baleiro

Nação Zumbi 30 Anos “Da Lama Ao Caos”

Banda Uó

Filipe Catto

Os Garotin

DJ Sophia

Paulete Lindacelva

DJ Paulão

Carol Tucuju

Cornucópia Desvairada

Kim Cotrim

30 de junho (domingo)

Djavan

Alcione

Armandinho

Adriana Calcanhotto convida Rubel

MC Cabelinho

Assucena

Mãeana canta JG

Ubunto

DJ Kokay

Lys Ventura

Odara Kadiegi

Maracatu Bloco De Pedra

Gabi Matos

O TURÁ São Paulo 2024 é apresentado pela Hering, com o Banco do Brasil Ourocard Elo sendo o meio de pagamento oficial. O festival tem Corona como cerveja oficial, patrocínio de Chevrolet, e apoios de Schweppes e Mike’s. A Eletromídia, rádios Rádio Nova Brasil FM e Rádio Alpha FM são parceiros de mídia.

TURÁ São Paulo 2024

Apresentado por: Hering

Datas: 29 e 30 de junho

Local: Parque do Ibirapuera

Vendas: Tickets For Fun