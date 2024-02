Festival Torresmo & Música: delícias e diversão no Santana Parque Shopping

Se prepare para um evento saboroso e animado! O Santana Parque Shopping recebe o Torresmofest, o maior festival de torresmo do Brasil. O evento que celebra as iguarias à base de proteína suína já marcou mais de 370 edições e mais de 7 milhões de visitantes em cidades ao redor do Brasil.

Com entrada franca para o evento, o festival oferece uma combinação irresistível de música ao vivo e a delícia crocante do torresmo, prometendo ser um ponto de encontro para gourmets e amantes da boa música.

De 22 a 25 de fevereiro, das 12h às 22h, o estacionamento descoberto do shopping (entrada pela rua Dorival Dias Minhoto) se transforma em um paraíso para os fãs de torresmo. As apresentações musicais estão marcadas para animar o público na quinta e sexta-feira às 20h, e no fim de semana às 14h, 17h e 20h.

O Torresmofest já conquistou corações em mais de 15 estados do Brasil e agora chega ao Santana Parque, prometendo uma experiência única de lazer e sabor. Diversas barracas estão disponíveis no festival, oferecendo uma vasta seleção de torresmos para satisfazer todos os gostos.

Torresmo de rolo, torresmo pururuca, torresmo de boteco, além de costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com Shimeji. Tudo isso acompanhado do exclusivo chopp artesanal. “2023 foi um ano incrível, percorremos diversos novos estados brasileiros e o público nos abraçou com muito carinho. Para 2024 vamos surpreender ainda mais o público trazendo sempre muita segurança e conforto para toda família, além do melhor da gastronomia brasileira”, comenta o CEO do Torresmofest Eduardo Bueno.

“É um prazer trazer o Torresmofest para o nosso shopping. O evento é uma celebração do amor pelo torresmo, um dos petiscos mais queridos do país, e promete unir as pessoas através da boa gastronomia e do entretenimento de qualidade”, afirma Rodrigo Rufino, gerente de marketing do Santana Parque Shopping.

Curiosidade: você sabia que o torresmo, além de ser um petisco tradicional brasileiro, tem origens que remontam à culinária portuguesa e espanhola? Esse prato, apreciado por muitos por sua textura crocante e sabor marcante, é um exemplo clássico da influência européia na gastronomia brasileira.

Serviço

Torresmofest no Santana Parque Shopping

Onde: Estacionamento descoberto ECO 4, com entrada pela rua Dorival Dias Minhoto.

Quando: 22 a 25 de fevereiro, das 12h às 22h

Entrada gratuita

Programação:

QUINTA-FEIRA

20h00 – Tributo Legião Urbana – O Livro dos Dias

SEXTA-FEIRA

20h00 – Tributo Mamonas Assassinas – Cólica Renal

SÁBADO

17h00 – Tributo a Pitty – Ladies Of Rock

20h00 – Cover Queen – Bohemian Rock

DOMINGO

14h00 – Katia Pardini – Voz E Violão

17h00 – Grupo Aballou – Pagode

20h00 – Kekão e Banda São Jorge