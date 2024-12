Festival TODAS leva cultura e diversidade ao Parque Horto Florestal

O Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal, gerido pela Urbia, será palco do “Festival TODAS – O palco é delas”, um evento gratuito que celebra a cultura, arte, diversidade e o empoderamento feminino. O festival acontecerá neste sábado (7), das 8h às 20h, e contará com shows especiais, atividades culturais, esportivas, feiras e rodas de conversa.

A lendária Leci Brandão, que celebra seus 80 anos dedicados à cultura negra, levará seus inúmeros sucessos ao palco do festival. Tiê também se apresentará com seu novo show, “Cartas de Amor”, revisitando canções de sua discografia e de grandes compositores da música brasileira. Outro destaque será a presença de Clara Valverde, uma das vozes mais promissoras da nova MPB e do pop independente.

O grupo Samba de Dandara convidará o púbico a embalar nos ritmos afro-brasileiros, com ênfase no samba em suas diversas vertentes. Completando o line-up, a cantora, compositora e atriz Augusta Barna encantará os visitantes com as músicas de seu primeiro disco autoral, “Sangria Desatada”, lançado em 2022.

O festival também contará com um espaço dedicado à arte. O público poderá apreciar as obras das artistas AFolego, que explora a experiência feminina em um contexto patriarcal, abordando questões de identidade e a vida das mulheres, e de Telurica.x, que utiliza de técnicas de pintura e colagem em suas peças para despertar o encantamento e promover autoestima e pertencimento das mulheres.

Para quem busca por conversas enriquecedoras, o evento oferecerá palestras como “Empreendedorismo Feminino: Como abrir uma empresa?”; “Liderança Feminina: Conquistando Espaços e Inspirando Mudanças”; e “Nutrição, Saúde e Bem-estar para Longevidade”. Além disso, haverá a Feira Criativa Mente, que reúne uma curadoria especial de mulheres que transformaram sua criatividade em negócios de impacto, e aulas de dança e ioga.

Todo o evento terá estrutura adaptada para pessoas com deficiência (PCD) e tradução em libras no palco principal, assegurando inclusão e acessibilidade para todos.

Festival TODAS – O palco é delas

Data: 7 de dezembro, das 8h às 20h

Local: Parque Horto Florestal

Aberto ao público