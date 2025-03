Festival Social Good Brasil na Estrada chega a Brasília para debater inovação social e inteligência artificial

Estão abertas as inscrições para o Festival Social Good Brasil na Estrada – Edição Brasília, que ocorrerá em 15 de abril de 2025, na sede do Grupo Sabin. O evento gratuito reunirá especialistas, líderes e profissionais do terceiro setor para discutir inovações sociais e tecnologias emergentes com impacto no Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 10 de abril de 2025 pelo site oficial do Festival. As vagas são limitadas.

Com o tema “Inovação Social em Tempos de Inteligência Artificial”, o Festival destacará como ferramentas como a inteligência artificial estão transformando áreas essenciais da sociedade, como saúde, educação, meio ambiente, inclusão e segurança digital. Os debates incluirão temas como uso de dados para o bem social, justiça climática, equidade, investimento de impacto e cidadania digital. O objetivo é promover a troca de conhecimento e aprofundar a discussão sobre como a tecnologia pode ajudar a enfrentar desafios sociais no país.

A programação inclui palestras e painéis com especialistas de renome, como Silvia Luz, Diretora-Executiva do Social Good Brasil (Florianópolis), Gabriel Cardoso, Gerente-Executivo do Instituto Sabin (Brasília), Bruno Girardi, Diretor de Investimentos de Impacto na Sitawi (São Paulo), Mariana Lopes, Gerente Executiva do Movimento Tech (São Paulo), Rodrigo Gaspar, Co-CEO do Sistema B Brasil (São Paulo).

Segundo Silvia Luz, da Social Good Brasil, expandir o Festival para outras regiões fora do sul do país, onde ocorre anualmente, sempre foi um desejo antigo. “Dessa forma, conseguimos incluir novas vozes sobre temas como inovação social, tecnologias emergentes, investimentos de impacto e humanidade”.

Estamos felizes em estrear o Festival em Brasília, ao lado do Instituto Sabin e outras organizações que acreditam no poder desses encontros para criar espaços de troca, fortalecer parcerias, expandir o acesso ao conhecimento e valorizar a cultura brasileira.” Gabriel Cardoso, do Instituto Sabin, destaca a relevância da iniciativa. “Trazer esse movimento para Brasília em um momento tão simbólico para o Instituto Sabin, que celebra seus 20 anos, é motivo de muito orgulho.

O Festival SGB na Estrada é uma excelente oportunidade para reunir pessoas e ideias inovadoras, ampliando a discussão sobre como a Inteligência Artificial pode ser uma poderosa aliada na promoção de impacto social positivo e na construção de um futuro mais justo e inclusivo.” O evento também trará apresentações culturais, incluindo a performance do artista Thiago Jamelão, que mistura música e arte para promover a inclusão e refletir sobre questões sociais, proporcionando uma experiência reflexiva.

Serviço: Festival Social Good Brasil na Estrada – Edição Brasília Data: 15/04/2025 Local: Saan Q3 Lote 165 | Grupo Sabin Inscrições: https://festival.sgb.org.br/na-estrada/ Valor: Gratuito