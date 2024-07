Festival Santos Café é novamente sucesso e oferece 90 mil doses de café

Entre os dias 6 e 9 de julho a cidade de Santos recebeu a nona edição do Festival Santos Café. Mesmo com a chuva não dando trégua, o evento foi um sucesso e atraiu muita gente interessada em descobrir mais sobre o universo do café especial.

O evento trouxe expositores que serviram mais de 90 mil doses de café, além de artesanato, oficinas e muita música. A abertura oficial foi com a inauguração da galeria de fotos dos ex-presidentes da Bolsa Oficial de Café, no prédio do Museu do Café, com a presença de familiares como netos e filhos dos homenageados. Já o Parque Valongo foi inaugurado, na sexta-feira (05/07), e será um novo espaço na cidade com atrações como a Gigante de Santos, a nova roda-gigante. O Festival Santos Café foi realizado pela Prefeitura de Santos, sob coordenação da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur).

O evento também contou com a Copa Santista de Baristas, organizada pelo Rei do Café e com a consultoria de Mariana Proença, e ocorreu ao longo de três dias na Seven Doors Eventos consagrando o barista Rogério Oliveira como campeão, Kaio Nascimento em segundo lugar e Anderson Correa, terceiro lugar.

No último dia, no feriado de 9 de julho, foi realizado o TNT, uma competição que premia o melhor desenho no café com leite, e o campeão foi Emanuel Nogueira, em segundo lugar, Nathan Biasotto e em terceiro Marcus Menezes. As competições contaram com água oficial Lindoya, equipamento oficial Pasquali Máquinas, leite oficial Nude, Café oficial Fazenda Eldorado e apoios de EISA, Volcafé e Sistema Colibri.

Este ano a degustação dos cafés foi realizada em dois locais do Centro Histórico de Santos, na Estação do Valongo e na Rua Gonçalves Dias (onde fica o Rei do Café). As degustações foram gratuitas ao público, que também pôde comprar café em grãos, moído, em cápsulas, canecas, produtos com café – como sorvetes e doces feitos com a bebida, além de utensílios para preparo.

As marcas que estiveram presentes nos espaços dos expositores e que foram degustadas pelo público: Academia do Barista, Alex Paulino, Bendito Café Santos, Benedito Socorro, Bertolino, Café 2 Irmãs, Café Floresta, Café Fontalense, Café Inclusivo, Café Inverno D’Italia, Café Markanti, Café Santa Mônica, Coronel Café Orgânico, Delta Cafés, Esmeralda Cafés Especiais, Família Facanali, Família Palermo & Paganini, Fazenda Baobá, Fazenda Boqueirão, Fazenda Santa Terezinha, Fazenda Soledade, Fazenda Tapera do Baú, Geek Baristas, Gustavo Leonel Cafés Especiais, Mantissa Café, Mermude Coffee, Osório, Pasta de Amendoim da Tereza, Poços de Caldas, Região Vulcânica, Rei do Café, Riber Coffee, Sistema Colibri e Superiore Caffè. O apoio da degustação foi feito pelos equipamentos da Bunn. Esse ano o evento contou com o apoio da Associação das Marcas de Cafés de Santos.

“Nós ficamos muito felizes com a nona edição e em poder apresentar aos consumidores cafés de diferentes regiões. O público pode entender mais sobre o preparo de cafés e adquirir diversos produtos, além de incentivar a troca entre os baristas por meio da competição. Foi muito especial e já estamos nos preparando para o ano que vem com uma programação ainda mais diversa”, comenta a curadora do evento e especialista em café, Mariana Proença.

Para o próximo ano a proposta é manter próximo à data de 9 de julho, época que já é tradição para a realização do evento.