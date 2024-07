Festival Santos Café 2024 ganha mais dois dias de muita degustação

O Festival Santos Café já é um marco esperado no feriado de 09 de julho e para a cidade de Santos. Para 2024 a edição contará com quatro dias (06,07, 08 e 09) recheados de cafés de diferentes regiões produtoras e muita música.

A edição contará com dois pontos: na Estação do Valongo e na Rua Gonçalves Dias (onde fica o Rei do Café). As degustações são gratuitas ao público, que também podem comprar café em grão, moído, em cápsulas, canecas, produtos saborizadas com café, doces feitos com café, utensílios para preparo da bebida e muito mais. Serão 12 marcas expositoras da Associação das Marcas de Café de Santos e mais 20 marcas de todo o Brasil. No final de cada dia a cidade receberá a apresentação de artistas locais.

A curadoria da degustação dos cafés conta com a experiência da jornalista pós-graduada em Gestão Empreendedora, consultora e especialista em café Mariana Proença. Há mais de 17 anos a profissional atua em eventos nacionais e internacionais de café como curadora de conteúdo no movimento de promoção do café de qualidade.

“Esse ano contaremos com dois pontos da cidade recheados de muito café. Serão quatro dias de muitas degustações para o público santista e turista. O Festival Santos Café contará, também, com a Copa Santista de Barista, organizada pelo Rei do Café. Será um duelo entre baristas em que terão que preparar café espresso, café coado no método japonês Kalita Wave e bebida com desenho, a latte art. Os juízes provam e a cada disputa apenas um segue para a próxima etapa”, explica Mariana Proença.

A taxa de inscrição para a Copa Santista é de R$ 55 e pode ser realizada no link do instagram do Rei do Café (@reidocafeoficial). Todos os competidores receberão kit patrocinador e os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro. A competição ocorrerá de sábado a segunda (06 a 08), com um total de 16 competidores.

A Associação das Marcas de Cafés de Santos contará com 12 marcas presentes são elas: Bendito Café, Café 2 irmãs, Café Floresta, Café Inverno D’Italia, Esmeralda, Geek Baristas Santos, Riber Coffee, Superiore Tuo Caffè e Academia do Barista. O evento receberá marcas, torrefações e produtores de São Paulo e Minas Gerais também participam desta edição: Café Inclusivo, Café Markanti, Café Mantissa, Colibri Tecnologia, Coronel Café Orgânico, Pasta de Amendoim da Tereza, Verena Café, Santa Mônica e Sudoeste de Minas.

O Festival Santos Café é realizado pela Prefeitura de Santos, sob coordenação da Secretaria de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo (Seectur). Esta será a nona edição desta celebração ao café.

Degustação de Cafés no Festival

Dias 06, 07, 08 e 9 de julho, das 11h às 17h

Entrada Franca

Praça Estação do Valongo – Garagem dos Bondes

Praça Rei do Café – Rua Gonçalves Dias