Festival reúne oficinas culturais, cinema e exposições artísticas no Hearth Summit SP

O Festival de Bem-Estar, Arte e Sustentabilidade, realizado dentro do Hearth Summit São Paulo, leva oficinas, vivências, shows e exposições para o Centro Universitário Facens, dia 14 de setembro, das 11h às 20h30, em Sorocaba (SP). O espaço também terá praça de alimentação e uma feira de economia circular.

O Hearth Summit SP busca promover conhecimento com informações, ferramentas e a conscientização sobre a amplitude do tema e tudo o que ele abrange nas áreas de desenvolvimento humano consciente, longevidade, saúde integrativa, sustentabilidade, ancestralidade, raça, entre outras. E, enquanto o summit recebe grandes palestrantes, serão realizadas oficinas gratuitas como a de canto, dança e pintura corporal da Aldeia Tabaçu Reko Ypy, que explora o conceito tupi-guarani de Nhandereko através de expressões artísticas sagradas. .

Cláudia Madhuri conduzirá aulas de Yoga, integrando práticas de saúde coletiva e espiritualidade. Daniel Calmanowitz, da Fundação Lama Gangchen, ministrará a Oficina de Meditação, compartilhando sua experiência budista. Além disso, Daniel Reis Plá apresentará a Oficina de Palhaço, destacando ferramentas para regeneração pessoal e social.

Destaque também para Heitor K. Yokomizo, que vai liderar a aula de Tai Chi Chuan, promovendo saúde integral através de artes marciais chinesas. Jussara Borges coordena a Oficina de Mandalas, combinando autoconhecimento e tradições ancestrais. Já o Mestre Lucas Neto oferecerá a Oficina de Capoeira e Roda de Samba, com o intuito de valorizar a história e a energia dessa arte marcial e dança afro-brasileira. Haverá também exposições e a exibição dos filmes Eu Maior (diretores Fernando Schultz e Paulo Schultz) e Quantos Dias, Quantas Noites, com a presença do diretor Cacau Rhoden, além de uma apresentação de dança com a Cia. Gaia e o show com o grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí.

Para Thais Beldi, Diretora de Estratégia e Inovação do Centro Universitário Facens, “vivemos em um mundo repleto de desafios que reflete uma sociedade extremamente ansiosa e cada vez mais depressiva. Trazer a pauta de bem-estar e saúde mental para o holofote é de extrema importância e urgência, para que possamos ter pessoas saudáveis que possam promover mudanças em suas vidas e nos ambientes em que vivem. A Facens, como um ambiente educacional, entende a relevância de colocar essa pauta como prioridade, já que tem como objetivo fomentar um ecossistema transformador de pessoas e da sociedade. O Hearth Summit São Paulo tem como proposta ampliar a consciência sobre as diversas esferas que o bem-estar abrange a todo tipo de público.”

O evento é licenciado pelo The Wellbeing Project, uma rede global de mais de 1.200 organizações, incluindo redes de base, organizações globais, fundações, intermediários, universidades e empresas progressistas e realizado pelo Centro Universitário Facens – referência nacional em metodologias inovadoras de educação nas áreas de engenharia, tecnologia, arquitetura e saúde. Em 2024, serão realizados 15 Hearth Summits regionais ao redor do mundo e o tema da edição regional no Brasil é (RE)ENCONTRE(M)-SE e pretende reunir centenas de pessoas.

Para se inscrever gratuitamente no Festival ou adquirir o ingresso que inclui as palestras com convidados especiais, acesse aqui. Para conhecer a programação completa, acesse o portal oficial. É necessário apresentar o QR Code gerado na inscrição para entrar no evento.