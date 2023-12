FÉstival reúne expressões culturais cristãs no Memorial da América Latina

No próximo sábado, 9 de dezembro, acontece o FÉstival, evento que une expressões culturais cristãs – católicas e evangélicas – no Memorial da América Latina, em São Paulo. Com entrada gratuita, o festival é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

O FÉstival, que promove a celebração da cultura cristã do estado de São Paulo, tem em sua programação apresentações musicais, teatrais, oficinas, exposição, área de descanso e alimentação.

Entre as atrações confirmadas para o evento estão o cantor e compositor mineiro Thalles Roberto, o ministério musical joseense Adoração e Vida, a banda campineira de rock Rosa de Saron, com mais de 35 anos de trajetória, a cantora e pastora Cassiane, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a banda cristã de black music e soul Preto no Branco.

Confira abaixo a programação completa do FÉstival:

9h às 19h (intervenção artística)

Cia Matulandante

Local: Tenda

9h às 21h (artes visuais)

Mostra Bíblia: Dos Manuscritos aos Formatos Digitais – Museu da Bíblia (MuBi) – Sociedade Bíblica do Brasil

Graffiti em Tela Canções Gospel

Local: Biblioteca

10h às 10h30 (atividade física)

Holy Flow – ativação esportiva em grupo, espírito alma e corpo

Palco 1

10h às 12h (oficina recreativa)

Malabarismo

Local: Tenda

10h30 às 11h

Mostra Fábricas Gospel (música)

Palco 2

11h às 12h30 (música)

Thalles Roberto

Palco 1

12h às 14h (oficina recreativa)

Colorir

Local: Tenda

12h30 às 13h30 (musical)

Cia Nissi: Luther King – O Musical

Palco 2

13h30 às 14h (atividade física)

Holy Flow – ativação esportiva em grupo, espírito alma e corpo

Palco 2

14h às 15h30 (música)

Rosa de Saron

Palco 1

14h às 16h (oficina recreativa)

Pintura facial

Local: Tenda

15h30 às 16h30 (circo)

Cassiane

Palco 1

16h30 às 17h30 (música)

Cia Matulandante: Banda Kombi de Palhaços

Local: Tenda

16h às 18h (oficina recreativa)

Escultura em balões

Local: Tenda

17h30 às 19h30 (música)

Adoração e Vida

Palco 2

19h30 às 21h (música)

Preto no Branco

Palco 1

Serviço:

O que?: FÉstival

Quando?: 9 de dezembro, sábado, das 9h às 21h

Onde?: Memorial da América Latina

Acesso pela rua Tagipuru, 500 – Portão 2

Valor: Entrada gratuita

Classificação: Livre

Acessibilidade: Sim