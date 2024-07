Festival proporciona viagem gastronômica sem sair de São Paulo

A cidade de São Paulo é reconhecida mundialmente como um dos principais polos gastronômicos do Brasil, além de explorar a versatilidade da culinária nacional, na região também é possível encontrar grandes clássicos da gastronomia mundial. Localizado no bairro do Ipiranga, o restaurante Paellas Pepe é uma representação dessa imersão cultural por oferecer uma experiência que é uma verdadeira viagem à Espanha.

A gastronomia espanhola é um verdadeiro tesouro culinário e é reconhecida mundialmente por sua diversidade de sabores, ingredientes frescos e receitas únicas. Essas tradições vieram na mala de José Gutierrez, conhecido como Pepe, quando imigrou de Madrid para o Brasil em 1953. Com o passar dos anos inspiraram sua família a fundar o Paellas Pepe.

“Nosso objetivo é oferecer uma verdadeira imersão nas tradições espanholas. Aqui no restaurante essa experiência vai desde a música ambiente e apresentações de flamenco, até o preparo ao vivo da nossa tradicional paella, que é um verdadeiro show”, conta Fabio Benedetti, sócio e chef do Paellas Pepe.

O carro chefe do restaurante é a icônica paella valenciana, que é preparada com feita com carne de frango, arroz, legumes, açafrão importado e generosas quantidades de frutos do mar, um verdadeiro festival de sabores. Também é possível aproveitar a versão vegetariana do prato, a paella de la huerta.

Para quem procura opções para variar, os bocadillos estão entre os grandes clássicos da culinária espanhola, são sanduíches com ingredientes selecionados que proporcionam uma explosão de sabor. No Paellas Pepe, eles podem ser saboreados em seis opções de recheios, que estão disponíveis no salão e no delivery.

Durante o inverno, o restaurante também conta com um cardápio exclusivo, especialmente pensado para aquecer e trazer conforto para os clientes com grandes clássicos da culinária espanhola. O investimento para aproveitar o Festival de Inverno é de 99 reais por pessoa, em um menu com entradas, prato principal e sobremesa.

Nas entradas, as opções ficam para a bisque de camarão, um caldo fino que passa por um longo período de cozimento, combinando a leveza do camarão com a picância das especiarias; o Mejillones Y Papas fritas, que é uma saborosa sopa de mexilhões servida com batatas fritas ou a clássica Tortilla Espanhola, preparada com batatas cozidas, cebola e ovos.

Para os pratos principais, as famosas paellas não podem ficar de fora, mas o menu especial conta também com o Puchero de la abuela que é um outro clássico da culinária espanhola. O prato é um encorpado cozido tradicional da região de Madrid, ele é preparado com carnes, embutidos espanhóis, legumes e grão de bico.

O Festival de Inverno acontece até 31 de julho, no jantar de terça a domingo. Para mais informações entre em contato no telefone (11) 3798-7616 ou pelo WhatsApp (11) 95219-0265.