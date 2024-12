Festival Praia Music começa neste fim de semana em Santos

O Festival Praia Music será o centro da diversão em Santos, a partir deste sábado (21), no Arcos do Valongo, no Centro da cidade. Serão diversas atrações que vão do rock ao sertanejo até o dia 26 de janeiro de 2025.

Sobem ao palco Ferrugem e MC Ryan (21/12), Capital Inicial (27/12), Jão (28/12), Gustavo Mioto e DJ Arana (03/01), Mc Tuto, Mc Kako, Veigh e O Clá (04/01), Dilsinho e Inimigos do HP (11/01), João Gomes e MC Davi (18/01); PH, Kayblack e MC Hariel (25/01) e Fernando e Sorocaba, com o Churrasco On Fire (26/01).

Confira programação completa:

No sábado (21), a festa começa em grande estilo com muito pagode e funk paulista. O cantor Ferrugem abre a noite com sucessos como “Me Bloqueia”, “Sinto Sua Falta”, “Não Sou de Me Entregar” e “Eu Juro”. Na sequência, o fenômeno do funk MC Ryan SP traz seu carisma e letras marcantes, como “Os Mandrake Curte a Vida”, “Revoada do Tubarão” e “E aí, Como Cê tá?”.

No dia 27 de dezembro, o palco será dominado pelo rock da icônica banda Capital Inicial, que promete animar o público com clássicos como “Natasha”, “Primeiros Erros”, “À Sua Maneira” e “Veraneio Vascaína”.

Para fechar 2024 com chave de ouro, no dia 28 de dezembro, o “Príncipe do Pop Nacional” Jão sobe ao palco com hits que transitam entre o pop e o rock, como “Idiota”, “Pilantra” e “O Triste É Que Eu Te Amo”.

Já em 2025, o festival retorna no primeiro fim de semana com uma mistura de ritmos. No dia 3 de janeiro, o “queridinho” do sertanejo universitário, Gustavo Mioto, embala o público com sucessos de seus álbuns “Eu Fujo”, “Sem Corte” e “Inconfundível”. A noite também conta com o set contagiante do DJ Arana, conhecido por hits como “Amor É Mentira” e “Montagem Anos 2000”.

No dia 4 de janeiro, é a vez do trap e do funk ganharem destaque. O trapper Veigh, dono do hit “Novo Balanço”, que soma mais de 460 milhões de reproduções, promete levantar a galera. Acompanhando o ritmo, MC Tuto embala o público com “The Box Medley Funk 2” e “Barbie”. O lineup do dia ainda inclui MC Kako, com sucessos como “Ísis” e “Psico”, e o grupo O Clã, que traz dança e energia com músicas como “Pose de Quebrada” e “Querendo Até de Manhã”.

No dia 11 de janeiro, o pagode toma conta com Dilsinho e Inimigos do HP. Enquanto Dilsinho embala com hits como “Péssimo Negócio” e “Refém”, os veteranos do Inimigos do HP fazem o público cantar junto com clássicos como “Toca Um Samba Aí” e “Linda, Leve e Solta”.

No dia 18 de janeiro, a festa mistura forró, piseiro e funk. João Gomes traz seu romantismo e raízes com músicas como “Coração de Vaqueiro” e “Meu Pedaço de Pecado”. Na mesma noite, o funkeiro MC Davi anima a plateia com seus sucessos cheios de energia e batidas marcantes.

O funk volta com força total no dia 25 de janeiro, com apresentações de PH, Kayblack e MC Hariel. PH embala a noite com “Me Chama Pelo Vulgo”, enquanto Kayblack agita com “Segredo”, e Hariel encerra com hinos como “Até o Sol Raiar”.

Para fechar o festival com grande estilo, no dia 26 de janeiro, a dupla Fernando e Sorocaba apresenta seu label “Churrasco On Fire”, oferecendo um open churrasco ao público. No repertório, clássicos como “Paga Pau”, “Madri”, e hits recentes como “Deixa Eu Amar Você” e “That’s My Girl”.

O festival é uma realização do Grupo HJR e O Terminal Eventos.

INGRESSOS

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site WeTicket. Os setores são divididos entre pista, Imperial – Open Bar e Camarote Privativo.



Estudantes, idosos, professores, PNE, Jovem Baixa Renda e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

O Arcos do Valongo está localizado na Rua Comendador Neto, 03 – Centro Histórico de Santos/SP.

Serviço

Festival Praia Music Santos

21/12 – Ferrugem + MC Ryan SP – 18h

27/12 – Capital Inicial – 20h

28/12 – Jão – 20h

03/01 – Gustavo Mioto e DJ Arana – 20h

04/01 – MC Tuto + Mc Kako + Veigh + O Clã – 20h

11/01 – Dilsinho + Inimigos do HP

18/01 – João Gomes + MC Davi – 20h

25/01 – PH + Kayblack + MC Hariel – 20h

26/01 – Churrasco on Fire – Fernando & Sorocaba – 14h

Ingressos:

https://www.weticket.com.br/praiamusicsantos

Local: Arcos do Valongo – Rua Comendador Neto, 03 – Centro Histórico de Santos/SP.