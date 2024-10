Festival Praia Music agita Santos com line up de sucesso no Verão 2024/2025

Santos se prepara para ser o centro da diversão no verão 2024/2025. Entre os dias 21 de dezembro e 26 de janeiro de 2025, os finais de semana serão de muita música com o Festival Praia Music, no Arcos do Valongo.

Já estão confirmados 17 artistas nacionais de renome, como Ferrugem e MC Ryan (21/12), Capital Inicial (27/12), Jão (28/12), Gustavo Mioto e DJ Arana (03/01), Veigh, MC Ig e O Clã(04/01), Dilsinho e Inimigos do HP (11/01), João Gomes e MC Davi (18/01); PH, Kayblack e MC Hariel (25/01) e Fernando e Sorocaba (26/01).

Confira programação completa:

Para dar início a festa, o dia 21 de dezembro será de muito pagode e funk paulista com o cantor Ferrugem, trazendo sucessos como “Me Bloqueia”, “Sinto Sua Falta”, “Não Sou de Me Entregar” e “Eu Juro”, e o Mc Ryan, funkeiro que celebra seu estilo de vida e conquistas em suas letras, como “Os Mandrake Curte a Vida”, “Revoada do Tubarão” e “E aí, como ce tá?”.

No dia 27 de dezembro, o rock tomará conta do festival com a banda Capital Inicial. Os roqueiros são veteranos no mundo da música e trazem canções clássicas da carreira, como “Natasha”, “Primeiros Erros”, “À Sua Maneira”, “Veraneio Vascaína”, “Insônia” e diversas outras.

Para fechar o ano de 2024, o cantor Jão invadirá a festa no dia 28 de dezembro. Considerado o ”Príncipe do Pop Nacional”, o artista subirá ao palco e com hits incontestáveis, como “Idota”, “Pilantra”, “O Triste É Que Eu Te Amo” e outros, que passeiam do pop ao rock.

Já no primeiro fim de semana de 2025, a mistura de ritmos ganhará força no palco do Praia Music. No dia 03 de janeiro, o “queridinho” do sertanejo universitário, que tem mais de 11 milhões de ouvintes no Spotify, Gustavo Mioto trará o melhor dos álbuns “Eu Fujo”, “Sem Corte”, “Inconfundível” e diversos sucessos. Na mesma noite, DJ Arana, influente no mundo do funk mandela, animará o Litoral com músicas, como “Amor É Mentira”, “Montagem Anos 2000” e outras.

No dia 04 de janeiro, quem se apresentará é o trapper Veigh. Dono de uns dos hits de traps mais tocado no Brasil, o cantor soma mais 460 milhões de reproduções nos serviços de streaming apenas com a faixa “Novo Balanço”. Levantando ainda mais o público, DJ Ig fará uma setlist recheada de sons, como “Sorriso no Rosto”, “Filha do Deputado” e “400K”. Ainda na data, o grupo O Clã traz suas danças e o funk para o palco, com singles como “Pose de Quebrada”, “Aquecimento” e “Querendo Até de Manhã”.

No dia 11 de janeiro, Dilsinho e Inimigos do HP ganham os palcos do festival. Com pagode romântico, Dilsinho canta “Péssimo Negócio”, “Refém”, “Diferentão” e muito mais. Já o Inimigos do HP traz os clássicos do pagode universitário, como “Toca Um Samba Aí”, “Nosso Filme” e “Linda, Leve e Solta”.

João Gomes e MC Davi serão a atração do dia 18 de janeiro. O cantor de forró e piseiro João Gomes vai colocar a plateia para cantar uma playlist que exalta suas raízes e o romantismo, com canções como “Coração de Vaqueiro”, “Meu Pedaço de Pecado”, “Dengo” e “Se For Amor”. Ainda no dia 18, o funkeiro MC Davi vai colocar o público para dançar com graves altos e letras afiadas.

No dia 25 de janeiro, será a noite oficial do funk com PH, Kayblack e MC Hariel. As músicas serão variadas com sucessos de PH, como “Me Chama Pelo Vulgo”; hits de Kayblack, como “Segredo”; e hinos do funk com o som do MC Hariel, como “Até o Sol Raiar”.

Para fechar o festival com chave de ouro, no dia 26, a festa se encerrará com a dupla Fernando e Sorocaba, trazendo muito sertanejo com sua label “Churrasco On Fire”, onde o público encontra um grande open churrasco para saborear enquanto curte o show. Não ficarão de fora clássicos da dupla, como “Paga Pau”, “A Gente Precisa Voltar” e “Madri”, além das mais novas, “Deixa Eu Amar Você”, “Eu Amo Demais” e “That’s My Girl”.

O festival é uma realização do Grupo HJR e O Terminal Eventos.

INGRESSOS

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no site WeTicket. Os setores são divididos entre pista, Imperial – Open Bar e Camarote Privativo.



Estudantes, idosos, professores, PNE, Jovem Baixa Renda e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

O Arcos do Valongo está localizado na Rua Comendador Neto, 03 – Centro Histórico de Santos/SP.

Serviço

Festival Praia Music Santos

21/12 – Ferrugem + MC Ryan SP – 18h

27/12 – Capital Inicial – 20h

28/12 – Jão – 20h

03/01 – Gustavo Mioto e DJ Arana – 20h

04/01 – Veigh + MC IG + O Clã – 20h

11/01 – Dilsinho + Inimigos do HP

18/01 – João Gomes + MC Davi – 20h

25/01 – PH + Kayblack + MC Hariel – 20h

26/01 – Churrasco on Fire – Fernando & Sorocaba – 14h

Ingressos: https://www.weticket.com.br/praiamusicsantos

Local: Arcos do Valongo – Rua Comendador Neto, 03 – Centro Histórico de Santos/SP.