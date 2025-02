Festival PCD: Inscrições abertas para oficinas e vagas de trabalho em SP

Estão abertas as inscrições para o Festival PCD – Pinta, Canta e Dança, que ocorre de 24 a 28 de março de 2025, no Museu da Inclusão, em São Paulo, com o objetivo de promover a inclusão e acessibilidade cultural para pessoas com deficiência (PcD). O evento busca ampliar a participação de PcD na cultura e fomentar a expressão artística por meio de atividades formativas e apresentações.

A segunda edição do festival, que nasceu no Espírito Santo, traz uma programação repleta de oficinas gratuitas de música, expressão corporal e artes visuais, além de mostras de cinema, palestra e show. Com foco na inclusão e no protagonismo de PcD, o evento oferece a oportunidade de inscrição para vagas exclusivas de trabalho e participação nas oficinas.

“O ‘PCD: Pinta, Canta e Dança’ é um convite à expressão artística de todos, independentemente das suas limitações, celebrando a arte de maneira única. Nosso objetivo é criar um ambiente acolhedor, onde cada participante se sinta valorizado e respeitado. Este é um projeto com muitos detalhes, realizado por um time multidisciplinar incrível, e que, dessa vez, acontecerá em duas capitais do Sudeste”, conta a diretora da programação do festival, Gabriela Duque.

Profissionais com deficiência interessados em atuar no evento de São Paulo podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro. As vagas são destinadas a residentes da Grande São Paulo, e a seleção será realizada com base em uma análise de perfil e entrevista prévia. Além disso, o festival oferece oficinas gratuitas de música, dança e arte urbana, nas quais os participantes terão a oportunidade de aprender e criar ao lado de artistas renomados como Rafael Odrus, primeiro grafiteiro surdo do Brasil, Marcelo Ferreira, especialista em expressão corporal, e Luiz Amorim, músico.

As atividades incluem a criação de uma trilha sonora coletiva, performances de expressão corporal e a produção de um mural de grafite, cujos resultados serão exibidos no dia de encerramento do evento, que contará ainda com mostra de cinema e show da artista Ilus, que iniciou sua trajetória na ópera e expandiu sua atuação para o rock e experimentações com ritmos brasileiros.

O festival também dá início às inscrições para o Banco de Talentos PCD. Em parceria com uma consultora especializada em PCD, Diversidade, Equidade e Inclusão no recrutamento e seleção, está sendo criado o Banco com o objetivo de simplificar o processo de recrutamento e promover a inclusão de pessoas com deficiência em diversas áreas de atuação. Não existem especialidades prioritárias, tornando as oportunidades acessíveis a profissionais de diferentes segmentos. Este banco proporciona uma oportunidade para que os patrocinadores e empresas parceiras acessem candidatos qualificados para futuras vagas em suas empresas. Com essa iniciativa, busca-se ampliar o alcance das oportunidades de emprego, fortalecer a diversidade e garantir que a inclusão no mercado de trabalho seja uma prática contínua e acessível a todos.

“A MedSênior sabe que o bem-envelhecer vai além, temos o compromisso contínuo com a inclusão e a acessibilidade para todos. Contribuir com o Festival PCD é reforçar nossa dedicação diária de criar oportunidades e ampliar a visibilidade, promovendo um ambiente equitativo para todos”, destaca a Diretora Administrativa Lorena Furieri.

O Festival PCD – Pinta, Canta e Dança é patrocinado pela MedSênior e realizado pela Movimento Cidade Projetos Criativos com co-produção do Instituto Movimento Cidade, por meio do Governo Federal, através do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura.

Oficinas inclusivas

Todas as oficinas foram pensadas para promover a participação ativa de pessoas com diferentes tipos de deficiência. Conheça um pouquinho de cada uma delas:

Oficina de arte urbana para pessoas com deficiência auditiva – “Mural do silêncio: cores que falam”

Essa oficina oferecerá aos participantes a chance de explorar a pintura mural e o grafite como formas de expressão. O objetivo é criar uma intervenção artística coletiva, unindo pessoas de diferentes realidades em uma única obra. Além disso, a oficina será traduzida em Libras para garantir total acessibilidade aos participantes surdos.Será ministrada por Rafael Odrus, o primeiro grafiteiro surdo do Brasil, que trará sua expertise em arte urbana para a oficina de pintura mural e grafite, oferecendo uma vivência única de expressão artística.

Oficina de expressão corporal para pessoas com deficiência física e idosos – “Corpo em movimento”



Pensada para pessoas com deficiência física, idosos e obesos, essa oficina de dança urbana proporcionará uma experiência de conexão com o próprio corpo e com o outro, explorando os movimentos de maneira adaptada às possibilidades de cada participante. A oficina será conduzida por um coordenador com deficiência física, o que enriquecerá a vivência dos participantes. Será ministrada por Marcelo Ferreira, especialista em oficinas voltadas para pessoas 60+ e PcD, contribuirá com seu vasto conhecimento em dança e expressão corporal, promovendo a conexão do corpo e movimento de maneira adaptada e inclusiva.

Oficina de música para pessoas com deficiência visual – “Som e Sensação”



Focada em pessoas com deficiência visual (cegos ou com baixa visão), essa oficina de musicalização e composição proporcionará aos participantes a oportunidade de explorar o universo dos sons e ritmos. A oficina será coordenada por um artista musical com deficiência, com a proposta de criar coletivamente uma música que será apresentada no encerramento do festival. Será ministrada por Luiz Amorim, músico, educador e pessoa com baixa visão congênita, será o responsável pela oficina de musicalização e composição, compartilhando sua trajetória e experiência na criação musical inclusiva.



SERVIÇO

Inscrições para as vagas de trabalho

Período: 14 a 28 de fevereiro de 2025

Público-alvo: Pessoas com deficiência residentes na Grande São Paulo

Link para inscrição

Inscrições para as oficinas gratuitas

Período: 17 de fevereiro a 10 de março de 2025

Oficinas: Música, Expressão Corporal e Artes Visuais

Link para inscrição

Inscrições para Banco de Talentos PcD

Período: 19 de fevereiro a 12 de abril de 2025

Público-alvo: Pessoas com deficiência residentes na Grande São Paulo

Link para Inscrição

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected], com o título: DÚVIDAS BANCO DE TALENTOS Festival PCD.Para mais informações sobre o festival, siga o Instagram: @festival.pcd.