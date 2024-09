Festival Osga revela talentos audiovisuais da UNG 

Na última sexta-feira (30), aconteceu a etapa local da 18ª edição do Festival Osga de Vídeos Universitários, no Auditório C da Universidade Guarulhos (UNG). Além da exibição e premiação das produções audiovisuais dos estudantes da Instituição de Ensino Superior (IES), o evento contou com apresentações musicais de artistas independentes da Websérie Espiral.

Nesse ano, 13 projetos foram inscritos nas categorias minidocumentário, videoclipe e curta-metragem de ficção e, durante a mostra, destacaram a criatividade e o potencial dos futuros profissionais de comunicação. Após assistir todos os filmes em um telão, os apresentadores Caio Rodrigues e Pamella Nunes anunciaram que o minidocumentário Vozes Artificiais Inteligentes, do aluno Marcos Vinícius Vilar Pinto; o curta Pelos Olhos do Mundo, de Matheus de Maio Andrade; e o videoclipe Paradoxal, de Francisco Paes, vão representar a IES na próxima fase do Festival Osga.

A avaliação regional acontece de forma on-line, entre os dias 13 e 30 de setembro. Os vencedores participarão da etapa nacional, que reunirá os vídeos de todos os discentes que cursam nas Instituições do grupo Ser Educacional, no dia 29 de novembro, em Belém, no Pará.

O diretor de Área da UNG, Marcelo Rosa, assistiu as obras videográficas e destacou a qualidade dos trabalhos apresentados. “Fiquei muito feliz com o resultado das produções exibidas e acredito que os vídeos selecionados possuem grande potencial de ganhar a etapa nacional”.

O coordenador do curso de Comunicação, Alex Francisco, ressaltou a importância do festival em estimular os estudantes a realizarem suas próprias obras audiovisuais. “Com o Osga, os alunos têm descoberto uma maneira de se representar, dar luz à própria realidade, refletir sobre temas urgentes, mostrar a comunidade ao seu entorno e se expressar de maneira artística. Usar as ferramentas de produção audiovisual os aproxima dessa realização e participar de um festival tão tradicional é um incentivo para que busquem ser profissionais nesse setor”.