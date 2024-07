Festival Olímpico Parque Time Brasil completa programação musical com show da BaianaSystem

A inventividade da música baiana marcará presença no inédito Festival Olímpico Parque Time Brasil com a sempre arrebatadora apresentação da BaianaSystem. O show da banda acontecerá no dia 27 de julho, sábado, às 18h, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista.

Além de vibrar por nossos atletas em Paris, a torcida olímpica presente no parque vai cantar e dançar ao som de ritmos afro-brasileiros, pagode baiano, cúmbia nordestina e reggae sound system. Toda essa massa sonora complementada pelo toque original da guitarra baiana.

Fundada em 2009, a Máquina de Louco BaianaSystem tem como missão explorar novas fronteiras sonoras. O nome da banda combina “guitarra baiana” com “sound system”, uma homenagem aos sistemas de som desenvolvidos e popularizados na Jamaica.

O Festival Olímpico Parque Time Brasil espera que o público participe desse encontro único, celebrando a diversidade cultural da Bahia, em uma noite memorável no coração de São Paulo. A iniciativa é do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com a realização da DC Set Group e a produção da Deponto Agência.

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos acontecerá uma fan fest oficial fora da cidade-sede. E São Paulo terá o privilégio de sediar esse evento pioneiro, no Parque Villa-Lobos, entre os dias 20 de julho e 11 de agosto, com entrada gratuita para o público de terça-feira a sexta-feira.

Os shows musicais que terão cobrança de ingressos aos finais de semana, com exceção do show inaugural de Toni Garrido e Vitor Kley, no dia 20/7 (sábado), às 18h. Completam a programação de shows no mesmo horário: Diogo Nogueira (21/7), Monobloco (28/7), Seu Jorge (3/8), Mart’nália e convidado (4/8), Jota Quest (10/8) e Alexandre Pires (11/8).

A programação geral do evento reúne apresentações multiculturais, festival gastronômico internacional, interação com atletas da atual delegação olímpica e clínicas esportivas com ex-atletas, ídolos do esporte nacional. Será uma ampla celebração esportiva, cultural e social concebida para ampliar a experiência dos Jogos Olímpicos no Brasil, em um formato ao ar livre, único e exclusivo.

Sobre o acesso ao festival e aos shows

Os ingressos para as apresentações dos fins de semana e os demais ambientes do Parque Time Brasil podem ser adquiridos no site do evento www.parquetimebrasil.com.br, com valores a partir de 20 reais.

Convém salientar que para o show inaugural, aberto ao público, os interessados devem emitir gratuitamente os ingressos no mesmo site. Os ingressos gratuitos são específicos da área Pista e devem ser emitidos respeitando a legislação pertinente e o limite de lotação do local.

O Parque Time Brasil conta também com várias atividades gratuitas e estará aberto de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 18h. Para mais informações, os interessados podem acompanhar as redes sociais e o site do festival.

O festival vai explorar uma área de mais de 30 mil m2 do Parque Villa-Lobos em 23 dias de programação, com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Serão 12 horas diárias de atrações, incluindo clínicas esportivas, um palco central para shows de grandes artistas da música nacional, transmissão oficial das competições e espaço gastronômico.

O cronograma de atividades também reservará momentos especiais como a transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos, interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes e ativações de patrocinadores.

O Festival Olímpico Parque Time Brasil é uma iniciativa inédita do Comitê Olímpico do Brasil, organizada em parceria com o DC Set Group e produzida com a Deponto Agência. O evento conta com os patrocinadores Corona, Powerade, Smart Fit, Medley Farmacêutica, Coca-Cola, Monster e Mate Leão. E as parceiras de mídia TV Globo, Sportv, Rádio Transamérica, Eletromidia e UOL.

CALENDÁRIO DE SHOWS ENTRE JULHO E AGOSTO

20/07 – às 18h – Toni Garrido e Vitor Kley (ingresso gratuito)

21/07 – às 18h – Diogo Nogueira

27/07 – às 18h – BaianaSystem

28/07 – às 18h – Monobloco

03/08 – às 18h – Seu Jorge

04/08 – às 18h – Mart’nália e convidado

10/08 – às 18h – Jota Quest

11/08 – às 18h – Alexandre Pires

SERVIÇO

Festival Olímpico Parque Time Brasil

Período: 20 de julho a 11 de agosto

Endereço: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Horário de funcionamento:

Terça a sexta: 10h às 19h (fechado às segundas)

Finais de semana: 10h às 22h

Excepcionalmente, nos dias 10 e 11/08: 08h às 22h

Tantos os ingressos gratuitos – de terça-feira a sexta-feira e para o show inaugural no sábado (dia 20/7) – quanto os ingressos pagos para os demais shows devem ser retirados no site do evento: www.parquetimebrasil.com.br

Descrição dos setores:

PISTA – MANHÃ – Entrada no festival no período das 10h às 14h.

* Permitida a permanência até o término do evento do dia (22h).

** Nos dias 10 e 11/8, o horário de entrada será das 8h às 14h.

PISTA – TARDE – Entrada no festival no período das 14h às 22h.

ÁREA VIP – Entrada no festival no período das 14h às 22h.

Na Área VIP há: banheiros exclusivos, espaço de descanso com assentos confortáveis, bar exclusivo (vendas de bebidas variadas), telão de transmissão para acompanhar os eventos em detalhes, 480m2 de área coberta, 900m2 de área total e acesso a área exclusiva em frente ao palco principal.

Classificação do evento:

O Festival Olímpico Parque Time Brasil tem classificação livre.

Menores de 16 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Proibida a entrada com armas, objetos cortantes, líquidos inflamáveis.

Proibida a entrada com animais.

Acessos ao Parque Villa-Lobos:

Trem: Linha 9- Esmeralda (Osasco-Vila Natal) – CPTM, sentido Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

Desembarque na Estação Vila Lobos – Jaguaré

Ônibus: Calcule a melhor rota aqui

Estacionamento: Mais informações aqui