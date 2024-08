Festival Nordeste aqui e bate-papo com a atriz Neusa Borges agita as Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis – promovem o FestCiMM 2024 – Festival Internacional de Cinema No Meio do Mundo e muitas outras atrações. A seguir, alguns destaques do mês de agosto. Toda a programação é gratuita.

Zona sul

Os frequentadores da Fábrica de Cultura Jardim São Luís são convidados a participar de eventos focados na fotografia e cinema em agosto. O Núcleo de Moda – formação aprofundada em moda da unidade – promove a exposição Sonhos com trabalhos do fotógrafo Vxldinei, que vai até 23/08, terça a sexta, das 10h às 20h, e sábados, das 9h às 17h. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer retratos e outros detalhes que ele registrou durante “Sonhos”, desfile de encerramento do 1º ano de curso dos alunos, realizado durante o evento “Troca de Saberes”.

As culturas nordestinas presentes na dança, na música e no teatro se encontram no Festival Nordeste aqui da Fábrica de Cultura Capão Redondo, programado para a segunda quinzena de agosto e com tradução em Libras. No dia 20, das 14h30 às 16h30, o grupo Espírito de Zumbi faz a vivência “Pés que andam nos passos do corpo que dança” a partir do maculelê, puxada de rede, capoeira, ciranda e samba de coco, danças brasileiras que contam histórias pelos movimentos, ritmos dos tambores e cantos.

Outra atração do Nordeste aqui é o Bando Trapos, grupo teatral com “Pirajussara – vozes à margem” no dia 21, quarta-feira, das 15h às 16h. Dirigida pelo multiartista cearense Cleydson Catarina, a peça se volta para histórias dos moradores do bairro Campo Limpo, em São Paulo, e da cidade Taboão da Serra (SP), refletindo sobre os rios urbanos por meio da figura de Pirajussara, uma mulher-rio que cruza cidades. E o samba de roda com Nega Duda, de São Francisco do Conde, cidade do Recôncavo Baiano, fecha o festival no dia 24, sábado, a partir das 20h. O show exalta os orixás, a capoeira e a rica culinária baiana.

Região metropolitana e Vale do Ribeira

As unidades das Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poiesis também atuam na Grande São Paulo e no Vale do Ribeira.

Entre os destaques de agosto, a Fábrica de Cultura Osasco conta com dois espetáculos. Mjiba – a boneca guerreira da cia. Trupe Liuds no dia 21, às 15h, propõe uma reflexão sobre a ancestralidade das mulheres negras e os desafios que elas enfrentam no âmbito do gênero, raça e classe social. E no dia 23, a partir das 10h, o coletivo Palhaçarya de rua ancestral promove Encontros lúdicos entre espectadores, palhaços e amantes da palhaçaria, destacando a potência da arte para a transformação social. As pessoas presentes terão liberdade para brincar, desenvolver técnicas lúdicas, motoras, físicas e cognitivas.

Na Fábrica de Cultura Diadema, o FestCiMM 2024 – Festival Internacional de Cinema no Meio do Mundo, de 23 a 28/08, é formado por sessões de filmes nacionais e internacionais, animações, curtas-metragens, além de encontros entre realizadores e público. Na abertura (23), a atriz Neusa Borges estará num bate-papo às 19h, além de ser a homenageada dessa edição.

Realizado pela Fábrica de Cultura Diadema e Toco Filmes, o FestCiMM ainda exibe o Cine Teste com experimentos em working in progress de cineastas, produtores e roteiristas no dia 24, a partir das 14h. O objetivo é promover um aprimoramento dos projetos, conversas criativas com a audiência, contando com a participação dos cineastas Bruno Risas (SP), Diaulas Ullysses, que vive em São Bernardo do Campo-SP, e Valério Fonseca (RN). Os três foram desafiados a criar um filme em um único dia do ” XV Encontro de Cantadores repentistas do nordeste”, em agosto/2023 – Diadema, e no FestCiMM exibem ao público.

No dia 27/08, das 19h às 21h, o evento realiza a mostra Foco Cinema Paraibano para aumentar a visibilidade da produção audiovisual e dos profissionais desse estado nordestino. Os filmes exibidos serão Cervejas no Escuro (2023) e Quitéria (2019), ambos do diretor Tiago A. Neves. E a mesa-redonda “A produção experimental de Cinema na Paraíba” contará com o produtor Nivaldo Rodrigues, o diretor Tiago A. Neves e o diretor de fotografia Erik Clementino. Conheça os detalhes e as demais atrações do FestCiMM.

No Vale do Ribeira, a Fábrica de Cultura Iguape, no centro histórico da cidade, recebe a peça Rei na rua, do Bando Golíardis, ocupa a unidade com uma paródia sobre questões atuais, como os dois lados do poder por meio de uma história do tecido que só as pessoas inteligentes conseguem ver. A apresentação é no dia 21/08, a partir das 15h, conta com tradução em Libras e inspirada na história de Hans Christian Andersen, autor dinamarquês conhecido por contos como A Pequena sereia e A roupa nova do Rei.

Histórias e cantos populares nas Bibliotecas

Em celebração ao Dia do Folclore (22/08), as bibliotecas nas bases Iguape e Jardim São Luís, ambas no dia 22, recebem a cia. Periférica de Artes com Histórias populares brasileiras para (re)conhecer e brincar, intervenção artística focada nas crianças a partir dos seis anos. Partindo da literatura, contação de histórias e cantos populares, a atividade também contempla brincadeiras de roda e as musicalidades do folclore que atravessam gerações.

Zona norte

E encerrando agosto, dia 31, a partir das 15h, na Fábrica de Cultura Jaçanã, a Associação Pessoa de Dança mostra o número coreográfico “Divertidamente”, adaptação do filme de mesmo nome da Disney e Pixar, a fim de retratar a alegria, tristeza, medo e outras emoções por meio da criatividade dos bailarinos.

Clique aqui e fique por dentro de toda a programação das bibliotecas.

Para conhecer mais sobre o trabalho das Fábricas de Cultura e formas de apoiar, acesse o site do Programa.

SERVIÇO:

