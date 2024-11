Festival no Rio com entrada por contribuição voluntária reúne Facing Fear e mais

O Facing Fest realiza sua segunda edição no Heavy Beer Bar, na Praça da Bandeira, Rio de Janeiro, em 16 de novembro. Com entrada por contribuição voluntária, o evento permite que os fãs decidam quanto investir para apoiar o metal underground carioca, reunindo amantes do gênero em uma noite que celebra a união e a força da cena local.

A banda Facing Fear encabeça o line-up, trazendo seu som pesado e influências do metal tradicional. O evento ainda conta com apresentações de grupos que fortalecem a diversidade e a energia do metal carioca. A Vox Mortem, com mais de 20 anos de estrada, representa o thrash metal com fusões de death e hardcore, garantindo uma performance intensa que reafirma sua importância no cenário.

A OnVecna, formada em 2021, mistura new metal, thrash e hardcore em composições que abordam temas sociais e de saúde mental, convidando o público à reflexão e ao autocuidado. Completa o line-up a banda L.O.K.O., de São Gonçalo, que traz seu som denso e sombrio do álbum Shadows Of My Mind, gravado recentemente em São Paulo, com uma presença de palco marcante.

O Facing Fest representa uma oportunidade de fortalecimento para o metal underground do Rio e convoca o público a participar ativamente no apoio à cena local. Com o lema “para quem faz o rolé acontecer”, a festa é uma celebração de fãs para fãs.

Mais informações no site oficial: www.facingfearbr.com/facingfest