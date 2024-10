Festival No Ar Coquetel Molotov 2024 anuncia novas atrações de seu aguardado lineup

Com menos de 70 dias para sua 21ª edição no Recife, o festival No Ar Coquetel Molotov anuncia mais três atrações que reforçam sua diversidade musical: Luísa e os Alquimistas, Ebony e Paulete Lindacelva. As artistas se juntam a um lineup que já inclui nomes como Bar Italia (UK), Zaynara (PA), Nega do Babado & Rayssa Dias (PE), ionnalee (Suécia), Jaloo (PA) e o DJ Ramon Sucesso (RJ).



“Os desafios dos últimos tempos nos impulsionaram a buscar novas soluções para a realização do Coquetel Molotov, e estamos muito felizes com a edição deste ano, que volta às suas raízes. Buscamos trabalhar bem os nichos musicais, trazendo artistas indie, artistas regionais e talentos que raramente têm a oportunidade de se apresentar em Pernambuco. O festival nunca esteve tão vivo, e esta será, sem dúvida, uma edição para ficar na memória”, celebra Ana Garcia, fundadora do festival.



Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Shotgun para o evento, que acontece no dia 07 de dezembro, apresentado pelo Ministério da Cultura com patrocínio master do Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Natura e realização da Coda Produções.



Paulete Lindacelva, DJ recifense radicada em São Paulo, é reconhecida por sua pesquisa sobre os sons da diáspora negra, com foco em gêneros como house, techno e breakbeats. Com presença constante em eventos como Mamba Negra, Boiler Room, Virada Cultural e Rock The Mountain, Paulete é underground em sua essência, promovendo liberdade, insurgência e união através da música, destacando o poder transformador da arte.



Ebony, rapper e produtora musical de Queimados (RJ), despontou aos 18 anos e foi eleita Artista Revelação pela Genius. Reconhecida como “a primeira garota do Trap” no Brasil, foi a única mulher a participar do documentário oficial do Spotify sobre a cena de Trap no país. Em 2023, seu álbum acumulou 25 milhões de streams em sete meses, consolidando-a como uma das vozes mais influentes da música independente, com destaque na revista estadunidense Hypebeast, que citou seu álbum entre os melhores do ano passado.



Após nove anos de uma trajetória marcante, Luísa e os Alquimistas estão prontos para se despedir dos palcos e o Recife vai ser parte deste momento histórico com show deste grupo potiguar. Com quatro álbuns e dois EPs icônicos, eles redefiniram o som e a estética da música brasileira, mesclando culturas e influências globais de maneira ousada e autêntica. A turnê de despedida que começou na Europa chega ao Brasil e promete um espetáculo à altura do legado que eles deixam.



Desde sua primeira edição em 2004, o No Ar Coquetel Molotov tem quebrado barreiras e evoluído como um evento cultural de destaque no calendário nacional e, sobretudo, de Pernambuco. A cada ano, o festival cativa um público fiel por sua inovação artística, apostando em um line-up diversificado que mescla grandes nomes da MPB com novos talentos do hip-hop, música eletrônica, bregafunk, rock e música experimental.



Além da diversidade musical, o projeto é pioneiro em sustentabilidade, adotando um protocolo de lixo zero para esta edição. Também haverá uma série de ações de acessibilidade, incluindo intérprete de libras, audiodescrição, área PcD para visualização das apresentações, cardápios em braile, banheiros adaptados e equipe de apoio especializada.

SERVIÇO

Ministério da Cultura e Nubank apresentam:

Festival No Ar Coquetel Molotov – 21ª Edição

Data: Sábado – 07 de dezembro de 2024 – A partir das 15h

Local: Campus da UFPE – Cidade Universitária – Recife/PE



Patrocínio master: Ministério da Cultura e Nubank

Patrocínio: Natura



Festival Associado: Abrafin, WME e Keychange



Realização: Coda Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal



Ingressos à venda: https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-no-ar-coquetel-molotov-2024 (clientes Nubank possuem 45% de desconto na compra de Ingressos “Inteira” e 50% de desconto na compra de merchandising oficial do festival)



www.coquetelmolotov.com.br | @noarcm