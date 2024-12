Festival Nas Batalhas celebra resistência das danças urbanas no Sesc São Paulo

A produtora cultural Jade Lyrio e o pesquisador em danças urbanas e negras Eduardo Dialético apresentam mais uma edição do Festival Nas Batalhas. Parte da programação do Sesc Verão 2025, o evento acontece em quatro unidades do Sesc São Paulo ao longo do mês de janeiro, com entrada gratuita.

Com uma proposta que valoriza a diversidade de corpos e histórias, o festival explora as danças urbanas como ferramentas de inclusão e resistência, promovendo atividades como batalhas de dança, oficinas, jams de breaking, cyphers temáticas e rodas de conversa. Durante toda a programação, o público poderá vivenciar o protagonismo da cultura afro-diaspórica, além de prestigiar apresentações de DJs e dançarinos que representam a força transformadora da cultura hip hop.

No dia 4 de janeiro, a agenda terá início no Sesc Belenzinho com uma oficina gratuita de Krump ministrada por Ronaldo SnoBrock, seguida de batalhas All Style e encerramento com o Baile do DJ Alex Luxury. No dia 11, a programação continua no Sesc Guarulhos, com jams e showcases de breaking que promovem interação entre dançarinos e o público presente. Já no dia 12, no Sesc Paulista, a Cypher da Diversidade destaca a representatividade de Mulheres Plurais, Masculinidades Diversas e inclusão de pessoas acima de 60 anos e PCD. Encerrando o festival, no dia 19 de janeiro, no Sesc Itaquera, o foco será nas crianças e adolescentes, com batalhas dedicadas a eles, uma roda de conversa voltada para educadores e aula aberta com Tiago Reis, arte-educador e artista da dança.

Além da dança, o repertório musical do festival complementa sua essência cultural, trazendo ritmos como hip hop, funk, soul e disco, todos selecionados para reforçar a conexão entre resistência, expressão e pertencimento. Entre os destaques musicais, está o DJ Alex Luxury, reconhecido por seu Baile da Luxury, que mistura black music e afrobeats.

Entre os demais artistas que compõem a programação, Raquel Cabaneco, jurada das batalhas All Style, é destaque na cena das danças urbanas como bailarina de grandes estrelas da música; Bboy Chileno, precursor do hip hop no Brasil e referência na Cypher da Diversidade; e Helena Black, drag queen que será mestra de cerimônias, levando representatividade e arte à frente do evento.

“A cultura Hip Hop nasceu como um movimento de resistência nas periferias e, mesmo com sua ascensão global, é essencial relembrar suas raízes. O Nas Batalhas celebra essa força transformadora, destacando a diversidade e o protagonismo de corpos historicamente marginalizados”, afirmam os idealizadores Jade Lyrio e Eduardo Dialético.

SERVIÇO

04/01 – Sesc Belenzinho

Horário: 14h às 18h

Oficina gratuita de Krump com Ronaldo SnoBrock.

Batalhas All Style em duplas.

Baile de encerramento com DJ Alex Luxury e Dcharmes.

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000 – São Paulo.

Entrada: Gratuita.

Classificação indicativa: Livre.

11/01 – Sesc Guarulhos

Horário: 16h às 17h30

Jams e showcases de breaking, promovendo interação entre dançarinos e o público presente.

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1200 – Guarulhos.

Entrada: Gratuita.

Classificação indicativa: Livre.

12/01 – Sesc Paulista

Horário: 16h30 às 18h30

Cypher da Diversidade, com categorias como Mulheres Plurais, Masculinidades Diversas e inclusão de pessoas acima de 60 anos.

Endereço: Avenida Paulista, 119 – São Paulo.

Entrada: Gratuita.

Classificação indicativa: Livre.

19/01 – Sesc Itaquera

Horário: 13h às 17h