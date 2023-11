Festival Multicultural é a atração do Cine Theatro Carlos Gomes no sábado

Neste sábado (2), a partir das 11h, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes receberá mais um Festival Multicultural de Santo André. O evento, que reúne vários segmentos da economia criativa da cidade terá nesta edição série de atrações musicais. A indicação é livre. O endereço é Rua Senador Fláquer, 110, no Centro. Grátis.

A edição de dezembro do festival contará com mais de 40 expositores dos ramos de artesanato, gastronomia, artes plásticas, moda, produtos naturais entre outros segmentos da economia criativa de Santo André e da região do ABC.

A programação do evento terá ainda apresentações musicais com a Banda Solta o Som SECI, às 13h, a cantora e compositora de música popular brasileira Marcia Cherubin, às 15h e o Os Robertos que traz no repertório regravações e músicas próprias, inspirados em Tim Maia e Jorge Ben, fecham a programação musical a partir das 17h.

Serviço:

Festival Multicultural de Santo André – Dezembro de 2023

Participação de mais de 40 expositores da economia criativa da cidade e atrações musicais.

Data: 2/12/23 (sábado)

Horário: das 11h às 18h

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro – Santo André

Indicação: livre

Grátis