Festival Monsters of Rock anuncia line-up para edição de 2025

Monsters of Rock, um dos maiores festivais de rock e metal do Brasil, volta para celebrar 30 anos de história com uma edição especial.

A oitava edição do festival acontecerá dia 19 de abril de 2025, no Allianz Parque. O line-up conta com bandas como Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius. Além de contar com a volta do Savatage após hiato de uma década.

Criado na Inglaterra e exportado para diversos países, o festival ganhou sua primeira edição brasileira em 1994, com atrações como Kiss, Black Sabbath, Suicidal Tendencies e Slayer, além dos brasileiros Angra, Dr. Sin, Raimundos e Viper.

Monsters of Rock

Quando 19 de abril de 2025

Onde Allianz Parque – r. Padre Antônio Tomás, 72, Água Branca, região oeste

Link: https://mercuryconcerts.com/monstersofrock/