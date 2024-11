Festival Maré Cearense chega ao Sesc Ipiranga

O Festival Maré Cearense desembarca em São Paulo, trazendo ao público paulistano um panorama vibrante da cena artística cearense. Durante os dias 23 de novembro a 01 de dezembro, as águas da Maré vão movimentar o Sesc Ipiranga em um verdadeiro encontro de dança e teatro. O festival que foi idealizado pelo Instituto Dragão do Mar, celebra a diversidade cultural do Ceará e é uma oportunidade de encontros e intercâmbios entre regiões tão ricas culturalmente.

Inspirado na jornada dos jangadeiros liderados por Manuel Jacaré em 1941, o festival traz o conceito de “maré” como uma força cultural que carrega e traz renovação, troca e vida. A Maré Cearense propõe um mergulho na produção artística cearense e destaca-se como uma vitrine cultural no cenário nacional, promovendo a conexão entre artistas, agentes culturais e novos públicos. Além disso, o evento conta com programação gratuita e acessível em Libras, ampliando a inclusão e o acesso.

Teatro e dança em cena

No teatro, A Força da Água, peça do Pavilhão da Magnólia, com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, traça o percurso da seca no Ceará, desde as promessas de Dom Pedro até o presente, quando a água não é reconhecida como um direito. De forma bem-humorada, o espetáculo documental revela fatos apagados e denuncia a “indústria da seca” e a falta de acesso à água potável.

O espetáculo Vulcão Anastácia, do Vulcão Coletivo, promete uma experiência transmídia poderosa que explora a biografia e o simbolismo de Anastácia, ícone de fé e resistência afro-brasileira. Em uma fusão de improviso, jazz, hip-hop e dança, o espetáculo busca novas possibilidades narrativas e estéticas, incorporando o onirismo e a cultura hip-hop nas suas experimentações cênicas.

Além disso, a Cia. Vata, também conhecida como Cia de Brincantes Valéria Pinheiro, traz o espetáculo Touro {Bull}, que reflete o espírito indomável do corpo e sua resistência. Essa apresentação celebra a essência da dança popular cearense e valoriza o movimento como expressão cultural de força e liberdade.

Serviço:

Teatro | A Força da Água – Com Pavilhão da Magnólia

Dias 23 e 24/11, sábado 20h e domingo às 18h.

Classificação: 14 anos. Duração: 70 minutos

Teatro | Touro – Com Cia. Vatá

Dias 28 e 29/11, quinta e sexta, 20h

Classificação: 12 anos. Duração: 60 minutos

Teatro | Vulcão Anastácia – Com Amandyra

Dias 30/11 e 01/11, sábado 20h e domingo às 18h.

Classificação: 12 anos. Duração: 60 minutos

Todas as apresentações são gratuitas, com ingressos retirados uma hora antes no local.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000