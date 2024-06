Festival “Mais Gastronomia” movimenta R$ 4 milhões em São José dos Campos

São José dos Campos, cidade que é o principal pólo aeroespacial da América Latina, esteve mais saborosa com o melhor da gastronomia do Vale do Paraíba nos últimos dois finais de semana.

O festival Mais Gastronomia, que aconteceu entre os dias 7, 8 e 9; 14, 15 e 16, recebeu cerca de 60 mil pessoas sob o bambuzal do Parque Vicentina Aranha, um dos mais belos cartões postais da cidade.

Estabelecido agora como o maior festival gastronômico da região, o Mais Gastronomia reuniu o melhor de 35 opções gastronômicas de São José dos Campos e região com cardápios exclusivos, as melhores seleções de cervejas artesanais, doces gourmets e uma variedade de experiências culinárias irresistíveis.

E teve programação para todos os gostos: além da variedade pratos e bebidas, o melhor da música com MPB, bossa nova, brasilidades agitou o pessoal entre as aulas-show de gastronomia com uma pitada de debates e conversas sobre o turismo regional.

“Essa foi a maior edição do Mais Gastronomia até agora”, disse Mauricio Guisard, diretor do portal spriomais, organizador do evento. “Antes, o festival acontecia em um único final de semana. Dessa vez, foram seis dias de uma festa que movimentou a cidade em todos os aspectos e ainda arrecadou itens em parceria com o Fundo Social de Solidariedade em benefício das vítimas do Rio Grande do Sul”, completou.

Impacto econômico

De acordo com um balanço prévio do evento, o Mais Gastronomia teve um impacto econômico significativo no Vale do Paraíba, movimentando cerca de R$ 4 milhões, considerando o faturamento de forma direta e indireta. Este valor inclui operações gastronômicas, consumo de produtos e serviços, além da produção necessária para atender ao grande público presente.

A diversidade de opções gastronômicas e a alta demanda por pratos elaborados, bebidas e experiências culturais contribuíram para esse resultado expressivo, bem como a contratação de oito bandas que se apresentaram no festival. O evento também gerou cerca de 120 vagas temporárias durante 20 dias que antecedem o evento, com montagem e desmontagem e fortaleceu o comércio local nos arredores do parque.

“A presença de aproximadamente 60 mil pessoas ao longo dos seis dias do festival ressalta a importância de eventos desse porte para o desenvolvimento econômico e social da nossa região, demonstrando o potencial de crescimento e a capacidade de atrair visitantes e investimentos”, acrescentou Guisard.

Realização

O Mais Gastronomia é uma realização do portal spriomais com o apoio da Destination São José dos Campos, Prefeitura de São José dos Campos e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O evento também tem participação do Fundo Social de Solidariedade; AFAC (Associação para Fomento da Arte e da Cultura), responsável pela gestão do Parque Vicentina Aranha; Mercure Hotel; Fortaleza Soluções Profissionais para Limpeza; Grupo Bruto; Green Oil; Dutra Fer; Emercor e Nip BR. O apoio da Destination São José dos Campos chancela a qualidade das operações gastronômicas, uma vez que a entidade reúne um seleto grupo de bares e restaurantes, que integram o circuito gastronômico regional. A gestão e a produção são assinadas por Rose Dantas, da Aquarius Consulting.

Suzano, Ball, Lindoya Verão, Colinas Shopping, Raposo Engenharia, Agência Papaya, aplicativo de cashback Albert, HPH Motors e Virage Mitsubishi se juntam ao time como patrocinadores para fazer um evento inesquecível.