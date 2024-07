Festival Literatura Brasileira no XXI começa nesta quarta-feira (3) em SP

O Festival Literatura Brasileira no XXI, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela SP Leituras, começa nesta quarta-feira (3) e se estende até novembro, passando por seis cidades: Ribeirão Preto, Ubarana, Jundiaí, São Bento do Sapucaí, Diadema e Lençóis Paulista, visando promover a literatura produzida nos primeiros vinte anos do novo milênio.

Com curadoria de Marcos Kirst, o festival tem como objetivo promover a literatura contemporânea brasileira e facilitar o acesso ao acervo literário do século XXI, que inclui obras que refletem as transformações sociais e culturais do Brasil contemporâneo. Por meio de uma curadoria cuidadosa, o festival destaca autores que têm marcado o cenário literário com obras que dialogam com as questões atuais, muitos dos quais foram reconhecidos pelo Prêmio São Paulo de Literatura.

“Com o Festival Literatura Brasileira no XXI estamos fortalecendo o suporte à literatura contemporânea em nosso estado, proporcionando um cenário para que escritores contemporâneos possam se conectar com um público mais amplo. Esta iniciativa reflete nosso compromisso em enriquecer o ambiente cultural de São Paulo, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento intelectual e artístico” declara Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

“Com este festival, pretendemos construir pontes entre as diferentes gerações de leitores e autores, fomentando um espaço de reflexão sobre onde estamos e para onde a literatura brasileira está se encaminhando. Esperamos que cada participante, seja ele um aficionado por literatura ou alguém que está apenas começando a explorar o mundo dos livros, encontre inspiração e perspectiva nas histórias que compartilhamos,” afirma Pierre André Ruprecht, diretor executivo da SP Leituras.

A programação é variada e inclusiva, consistindo em mesas-redondas, debates, leituras e intervenções artísticas que envolvem escritores e artistas de renome, muitos dos quais são vencedores ou finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Além disso, escritores locais e mediadores contribuirão com suas perspectivas únicas, enriquecendo o diálogo sobre a literatura contemporânea. O festival também oferece oficinas que visam inspirar novos escritores e estimular o interesse pela escrita e leitura em jovens, fomentando a próxima geração de talentos literários.

Um aspecto chave do festival é sua ênfase no acesso e na inclusão. Eventos em várias cidades permitem que um público mais amplo participe das festividades literárias. Além disso, as atividades são projetadas para engajar não apenas a comunidade literária, mas também estudantes, jornalistas e o público em geral, incentivando uma apreciação mais profunda e diversificada da literatura brasileira.

O Festival Literatura Brasileira no XXI é financiado pela Lei Rouanet e conta com o apoio crucial do Ministério da Cultura. Os patrocinadores, incluindo o Colégio Vital Brazil, Empiricus, Otis Elevadores, Stima Energia, Velt Partners e Willis Towers Watson, desempenham um papel importante no sucesso do festival. Eles não apenas fornecem recursos financeiros, mas também ajudam a ampliar o alcance do festival, garantindo que ele seja uma experiência enriquecedora e educativa.

O festival promete ser um marco no calendário cultural do estado, proporcionando uma plataforma única que valoriza a literatura brasileira e incentiva um diálogo contínuo sobre sua evolução e impacto na sociedade.

Programação