Festival internacional de dança contemporânea reúne artistas de renome mundial em SP

A capital paulista recebe entre hoje (20) e 28 de fevereiro a primeira edição do SP.IN – Festival Internacional de Dança Contemporânea de São Paulo. Com uma programação gratuita e inovadora, o evento realizado com o apoio da Prefeitura de São Paulo traz artistas internacionais de renome e experiências artísticas imersivas.



A Biblioteca Mário de Andrade será um dos palcos do festival nos dias 20, 24 e 25 de fevereiro, com performances inéditas e atividades formativas. A abertura, no dia 20, às 19h, contará com uma apresentação especial de dança contemporânea. No dia 24, após mais uma performance, haverá uma roda de conversa com os artistas, abordando a dança como forma de expressão e reflexão. No dia 25, às 19h, será exibida uma mostra de filmes internacionais que exploram o corpo como linguagem e narrativa, com a programação completa disponível no site oficial do evento spinfestival.com.br.



Já o Centro Cultural São Paulo (CCSP) recebe apresentações nos dias 22, 23, 26 e 28 de fevereiro, com performances inéditas de artistas como Johannes Wieland (Alemanha), Lali Ayguadé (Espanha), Tamara Gvozdenovic (Suíça) e Akira Yoshida (Espanha). O festival propõe um espaço de democratização da dança contemporânea, conectando artistas e público em experiências de aprendizado e troca.



Entre os destaques, Johannes Wieland apresenta Darwin to Darwin, que explora instintos humanos e evolução das relações interpessoais. Lali Ayguadé e Akira Yoshida trazem Together to Get There, um dueto sobre conexões humanas, fragilidade e força. Tamara Gvozdenovic, ao lado do DJ e produtor Kangding Ray, apresenta SEER, um solo que investiga corpo, tecnologia e mitos culturais.



Pensado como um ponto de encontro entre grandes nomes da dança contemporânea, o SP.IN Festival busca redefinir os limites da arte, tornando a alta qualidade artística acessível a todos.



“O SP.IN foi pensado como um ponto de encontro para o intercâmbio de ideias e imersão da dança contemporânea. Reunimos artistas internacionais mestres em suas áreas, para criar um espaço onde a alta qualidade de educação artística seja acessível a todos e onde os limites do que é possível na dança sejam constantemente redefinidos. Aqui, a dança não é apenas uma forma de expressão, mas um convite à reflexão, à inovação e à co-criação”, finaliza Keren Chernizon, Diretora Artística do festival.

Serviço

SP.IN – Festival Internacional de Dança Contemporânea

Biblioteca Mário de Andrade

Datas: 20/02-19h | 24/02-19h | 25/02-19h

Locais: Biblioteca Mário de Andrade (R. da Consolação, 94 – República, São Paulo – SP)

Ingressos: Gratuitos

Programação completa: spinfestival.com.br



Centro Cultural São Paulo

Atração: Together to Get There, com Lali Ayguadé e Akira Yoshida

Datas: 22/2 às 20h e 23/2 às 19h

Local: Espaço Cênico Ademar Guerra (Piso 23 de Maio (Piso1)

Duração: 60 min

Classificação: 14 anos

Atração: Darwin to Darwin, com Johannes Wieland

Data: 26/2 às 20h

Local: Espaço Cênico Ademar Guerra (Piso 23 de Maio (Piso1)

Ingresso: Gratuito

Classificação: 14 anos

Duração: 60 min

Atração: SEER, com Tamara Gvozdenovic e Kangding Ray

Data: 28/2 às 20h

Local: Espaço Cênico Ademar Guerra (Piso 23 de Maio (Piso1)

Ingresso: Gratuito

Classificação: 14 anos

Duração: 60 min