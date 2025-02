Festival Internacional de Dança Contemporânea acontece em fevereiro no CCSP

O SP.IN – Festival Internacional de Dança Contemporânea terá sua primeira edição entre os dias 20 a 28 de fevereiro de 2025, em São Paulo. Totalmente gratuito, o evento reunirá artistas de renome mundial, que estarão pela primeira vez no Brasil, em uma programação que busca democratizar o acesso à dança contemporânea e proporcionar experiências artísticas inovadoras.

Entre os convidados estão Johannes Wieland (Alemanha), Lali Ayguadé (Espanha), Tamara Gvozdenovic (Suíça) e Akira Yoshida (Espanha), com performances inéditas no Brasil. Além disso, cada um ministrará três dias de aulas intensivas, oferecidas exclusivamente para a comunidade da dança. O SP.IN também traz rodas de conversa e uma mostra de filmes de dança contemporânea, incluindo produções internacionais premiadas.

“O grande diferencial do festival é a oferta de workshops intensivos e gratuitos, ministrados pelos artistas convidados, promovendo um ambiente de imersão, aprendizado e troca de experiências artísticas com os dançarinos brasileiros,” destaca Keren Chernizon, diretora artística do projeto. As inscrições para os workshops já estão encerradas.

No decorrer da programação, Johannes Wieland apresenta Darwin to Darwin, uma performance que reflete sobre os instintos humanos e a evolução das relações interpessoais, unindo dança, teatro e performance em uma exploração densa e introspectiva dos desafios da adaptação e transformação humana.

Lali Ayguadé e Akira Yoshida sobem ao palco com Together to Get There, um dueto que investiga a complexidade das conexões humanas, utilizando gestos e movimentos para dialogar sobre apoio mútuo, fragilidade e força.

Tamara Gvozdenovic, acompanhada do DJ e produtor Kangding Ray, traz SEER, um solo que explora a relação entre corpo, tecnologia e mitos culturais, oferecendo uma abordagem sensorial e imersiva.

“É uma oportunidade muito especial vir ao Brasil pela primeira vez na minha vida, compartilhando conhecimentos e experiências. O SP.IN Festival torna isso possível: artistas podem se encontrar em workshops sem a pressão financeira, oferecendo as oficinas gratuitamente. O que mais se pode desejar? Claro, também estou animado para que o público veja o meu trabalho e suas reações. Berlim encontra o Brasil. Emocionante!” destaca Johannes Wieland.

Com apresentações em locais icônicos de São Paulo, como o Centro Cultural São Paulo (CCSP), a Biblioteca Mário de Andrade e a EDASP – Escola de Dança de São Paulo, o SP.IN Festival reafirma seu compromisso com a democratização do acesso às artes e a inclusão cultural.

“O SP.IN foi pensado como um ponto de encontro para o intercâmbio de ideias e imersão da dança contemporânea. Reunimos artistas internacionais mestres em suas áreas, para criar um espaço onde a alta qualidade de educação artística seja acessível a todos e onde os limites do que é possível na dança sejam constantemente redefinidos. Aqui, a dança não é apenas uma forma de expressão, mas um convite à reflexão, à inovação e à co-criação,” finaliza Keren.

O SP.IN Festival é realizado pelo Ministério da Cultura e CSN via Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CSN e Rosset Têxil. A iniciativa tem a realização de Frida!, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.