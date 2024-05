Festival Halleluya em São Paulo realizará ação solidária para auxiliar as famílias no Rio Grande do Sul

Consolidando a presença do maior festival de artes integradas da América Latina no estado de São Paulo, a Comunidade Católica Shalom anuncia uma ação solidária para a 6° edição do Festival Halleluya. Junto com a Missão Belém e o Shalom Amigo dos Pobres, as doações arrecadadas no evento vão direto para as famílias que sofrem as consequências das recentes tragédias no Rio Grande do Sul.

O evento será realizado no dia 02 de junho no Largo da Batata, em São Paulo. Essa edição conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e começará com a Santa Missa às 10h.

Entre as atrações confirmadas, artistas já conhecidos e bastante queridos por parte do público sobem ao palco do festival. Entre eles: Flávio Vitor Jr; Adriana Arydes; Juninho Cassimiro; Adoração e Vida; Fraternidade São João Paulo II; Missionário Shalom; Naldo José e DJ Roony Moura.

BECO DO ROLÊ: ARTE E CULTURA PAULISTANA

Além dos shows, o festival oferecerá ao público o Beco do Rolê, espaço dedicado à arte de rua com diversas expressões e aspectos da cultura paulistana. Ele conta com apresentações de dança, Dj ‘s, conexão entre diferentes tribos e um momento de fraternidade simultâneo ao festival.

Como principal atração, o espaço contará com a presença do Irmão Samuel da Fraternidade São João Paulo II, o Dj Rodrigo, a banda Dom Sagrado e o grupo de rap Aliança VMS (Virgem Maria Santíssima), composto por jovens da Obra Shalom e missionários da Comunidade que tem por missão, a evangelização por meio da música (a confirmar). O público se reunirá em um local do evento dedicado para a expressão artística e missionária que também faz parte da proposta do festival.

A cultura Hip Hop é muito forte em São Paulo, com isso o espaço busca proporcionar uma experiência de lazer e cultura e tem como objetivo ser canal para uma experiência pessoal com Deus para aqueles que hoje se encontram afastados da Igreja, alcançando assim um público diverso.

SÃO PAULO É VOCACIONADA AO HALLELUYA

Em recente visita a cidade de São Paulo, o fundador e moderador geral da Comunidade Shalom, Moysés Azevedo falou a respeito da importância do festival para a cidade: “O Halleluya é a festa que nunca acaba e em São Paulo ele mais do que cumpre sua missão. São Paulo é vocacionado ao Halleluya, se é a cidade que nunca dorme, nós precisamos realmente testemunhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para todos os públicos que passam nas grandes vias dessa cidade, o Amor Misericordioso de Cristo”.

Moysés explica ainda a importância de que o festival seja um forte testemunho e anúncio da pessoa de Jesus Cristo. “Essa cidade que é o coração pulsante do Brasil, nós precisamos pulsar um testemunho forte, utilizando a arte, o anúncio da palavra de Deus, todos os meios e todas as formas para que a gente possa alcançar este homem. Este homem que não para, mas que com certeza diante de Jesus Cristo diante do seu encontro, que vai até o seu encontro, pode parar diante de Jesus Eucarístico, adorar, ser encontrado e se encontrar”.

Quando: 02 de junho de 2024

Horário: a partir das 10h

Local: Largo da Batata (Próximo ao Metrô Faria Lima – Linha Amarela)