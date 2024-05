Festival Guarulhos de Todos Nós começa nesta sexta-feira (31)

Nesta sexta-feira (31), a partir das 18h15, começa o “Festival Guarulhos de Todos Nós”, evento cultural realizado pela Universidade Guarulhos (UNG). A abertura oficial é marcada pela entrada do estandarte da UNG e pela cerimônia do mastro dos três santos. A programação ainda conta com a Orquestra de Violeiros Coração de Viola, apresentação de dança cigana e o forró do trio Rezzenha.

Nos dias 1º e 2 de junho, os visitantes aproveitam música ao vivo, danças, exposição fotográfica, exibição de documentários sobre a cidade, feira de flores, artesanato, rancho com cavalos, brinquedos para crianças e um variado cardápio gastronômico, incluindo comitivas. No sábado, das 11h às 16h, o público acima de seis meses pode se vacinar contra a gripe.

Os amantes da cultura e da história local podem conhecer mais sobre a cidade por meio da mostra fotográfica, que apresenta as transformações urbanas e sociais de Guarulhos ao longo do tempo. Paralela à exposição, são apresentados documentários que destacam os diversos aspectos da cultura e do cotidiano no município. A curadoria é uma contribuição da Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico (AAPAH), do Arquivo Histórico de Guarulhos e da Companhia Bueiro Aberto.

“O Festival é um evento que celebra as tradições culturais de Guarulhos e possui atrações para toda a família. É uma alegria para a UNG promover essa festa”, afirma o reitor Yuri Neiman.

Confira toda programação pelo link: https://bit.ly/Guarulhos-de-Todos-Nos