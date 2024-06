Festival “Guarulhos de Todos Nós” celebrou tradição e pluralidade cultural 

No último final de semana, o Festival “Guarulhos de Todos Nós” trouxe tradição, diversidade cultural e entretenimento para a população. Cerca de 4 mil pessoas presenciaram os três dias de evento, realizado pela Universidade Guarulhos (UNG), para aproveitar mais de 40 atrações artísticas.

A abertura da festa, na sexta-feira, contou com a emocionante cerimônia do mastro dos três santos juninos. A Orquestra Coração de Viola, os caciques Awa Kuaray-Wera e Simone Pankararu, da Aldeia Multiétnica Filhos desta Terra, e o padre Guilherme, da paróquia São Geraldo, acompanharam o reitor da UNG Yuri Neiman no cortejo de entrada do estandarte da Instituição de Ensino Superior (IES) e no levantamento do mastro.

O articulador cultural Paulinho Trewasae elogiou a iniciativa da IES em abrir espaço para o universo das culturas populares tradicionais não encontradas nos livros, mas presente nas oralidades dos mestres e fazedores de cultura da cidade. “É muito gratificante fazer parte de um projeto onde é possível unir a diversidade e acessibilidade cultural ao mesmo tempo. Desejo que esse processo possa avançar cada vez mais”, ressaltou.

Com uma programação multicultural, o evento foi um importante ponto de encontro entre os artistas guarulhenses e a população, promovendo uma rica troca cultural. “Gostei muito de participar desse evento que reuniu pessoas de vários segmentos da cultura de Guarulhos. Tive a oportunidade de reencontrar grandes amigos”, elogiou o cantor de rock Jhon Turner.

O clima agradável e familiar proporcionou diversão aos alunos e visitantes da região e de bairros distantes, que degustaram de um variado cardápio gastronômico. Durante o festival, o público dançou e transitou entre feiras de artesanato da economia solidária e de artes indígenas, além de terem assistido um espetáculo circense e apresentações de danças cigana, do ventre, afoxé, puxada de rede, samba de roda e maculelê.

Quem esteve no evento sábado, teve a oportunidade de se vacinar contra a gripe e conhecer o rancho dos cavalos. No domingo, a programação contou com medição da pressão arterial e glicemia, exposições de carros antigos, mostra fotográfica e exibição de documentários, que compartilharam um pouco mais sobre a história e cultura da cidade.

“É com grande entusiasmo que a Universidade realizou a primeira edição do Festival Guarulhos de Todos Nós, evento que reuniu artistas guarulhenses de diversos estilos e pensamentos, com programação para toda comunidade. Este é apenas um dos muitos eventos culturais que a UNG pretende oferecer à cidade,” declarou o reitor Yuri Neiman.