Festival Gastronômico Sabores de Paranapiacaba começa neste fim de semana em Santo André

Nos dias 16, 17, 23 e 24 de Março de 2024, a famosa Vila Paranapiacaba, localizada em Santo André, receberá a primeira edição do Festival Gastronômico Sabores de Paranapiacaba (@saboresdeparanapiacaba), que acontecerá aos sábados das 9h às 21h e aos domingos das 9h às 17h, na Parte Baixa e na Parte Alta da vila.

Idealizado e produzido por Ale Oshiro, este grande encontro gastronômico reunirá cerca de 45 empreendimentos locais, valorizando o protagonismo de empreendedores e moradores através da culinária, mas também a experiência da Vila de Paranapiacaba como museu a céu aberto, dando destaque ao patrimônio cultural, além de sua arquitetura e natureza.

O evento contará com uma intensa programação com apresentações musicais, oficinas, exposições, entre outros, além de todos os locais de visitação e trilhas que a vila oferece ao longo de todo ano aos seus visitantes. A programação completa com mapa da vila, guia de serviços, roteiro gastronômico e programação pode ser acessada em www.paranapiacabapeabiru.com/saboresdeparanapiacaba.

Em sua primeira edição, o Festival Gastronômico Sabores de Paranapiacaba acontece em formato de roteiro, passando por estabelecimentos que indicarão um dos pratos de seu cardápio (podendo ser doce, salgado ou bebida) que deverá conter um dos elementos indicados pelo festival: o Cambuci, os frutos nativos da mata atlântica, as PANCs (Plantas alimentícias não convencionais encontradas em Paranapiacaba) ou café.

Ingredientes escolhidos por terem relação direta com a identidade da vila, como o Cambuci, que por ser considerado o fruto símbolo de Paranapiacaba, foi tombado como patrimônio da cidade de Santo André.

Já as PANCs, que por serem colhidas e cultivadas na vila trazem o sabor da terra desta região, o café, escolhido por sua relação com a ferrovia e o desenvolvimento da vila de São Paulo, e os demais frutos nativos da Mata Atlântica como a uvaia, juçara e araçá.

O festival também incentiva o turismo de base comunitária, direcionando o olhar para os empreendimentos de Paranapiacaba e seus moradores como ponto de partida para a idealização e realização desse evento.

“Toda a produção do festival foi realizada de forma colaborativa, estabelecendo laços, mas acima de tudo diálogos entre comunidade, parceiros e poder público”, comenta Ale Oshiro.

Durante a produção do evento, os empreendedores puderam participar de oficinas de formação e rodas de conversa, para se aprofundar na temática do evento e partilharem seus saberes.

Outro destaque é que, pelo fato da Vila de Paranapiacaba ser uma das principais regiões produtoras de água da grande São Paulo e o evento acontecer no mesmo mês em que se comemora o Dia Mundial da Água (22 de março), os visitantes poderão realizar trilhas para conhecer o sistema de abastecimento de água localizado em meio a Mata Atlântica, na Serra do Mar.

Um convite para uma imersão, através da culinária, no universo deste que é um dos refúgios históricos na Grande São Paulo, com uma programação voltada para toda a família.

Serviço: Festival Gastronômico Sabores de Paranapiacaba

Sinopse: O festival tem como inspiração a culinária da Vila de Paranapiacaba, sendo formado por um roteiro formado por estabelecimentos que indicarão pratos feitos a base do Cambuci, de frutos nativos da mata atlântica, PANCs (Plantas alimentícias não convencionais encontradas em Paranapiacaba) ou café.

Programação completa: www.paranapiacabapeabiru.com/saboresdeparanapiacaba

Quando: 16,17,23 e 24 de Março de 2024

Horário do roteiro e programação: das 09:00 às 21:00 (sábado) das 09:00 às 17:00(domingo)

Onde: Vila de Paranapiacaba – Parte Alta e Parte Baixa – Santo André – SP

Como chegar:

Transporte público: Trem com destino a Rio Grande da Serra – Linha 10 Turquesa, chegando na estação de Rio Grande da Serra, ao lado temos o ponto dos ônibus 424 – Paranapiacaba que vem direto para vila. Outra opção é o ônibus 040 – Paranapiacaba, que sai de Santo André.

De carro: Acesso pela rodovia SP 122 Deputado Antonio Adib Chammas seguindo direto até a vila de Paranapiacaba para acesso a parte alta ou entrando pela estrada de Paranapiacaba (estrada de terra) para acesso para parte baixa

Acompanhe o sorteio de dois ingressos VIP para o festival no dia 12 de março e outras novidades em: www.instagram.com/saboresdeparanapiacaba