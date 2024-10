Festival Forró das Minas vai reunir 60 artistas em dois dias de evento gratuito na capital paulista

O Forró das Minas, coletivo revolucionário e pioneiro no universo do forró pé de serra e da cultura popular nordestina, anuncia a segunda edição de seu festival, com a temática “Elas São Todas!”. O evento acontecerá neste final de semana, nos dias 2 e 3 de novembro de 2024, das 14h às 21h, na Casa de Cultura do Butantã, em São Paulo, com entrada gratuita. Esta edição do festival reunirá mais de 60 artistas no palco da Casa de Cultura do Butantã, região oeste da capital paulista.

“Estamos todas unidas pelo propósito de redefinir os espaços e as representações femininas do forró na música, na arte e na cultura”, explica Andressa Ferri, idealizadora do Forró das Minas.

Grandes artistas brasileiras no line-up

Entre as atrações especiais confirmadas para o Festival estão nomes como a cantora Anastacia, considerada a “Rainha do Forró”, companheira do músico Dominguinhos (1942–2013), que foi seu principal parceiro na carreira musical. Compositora prolífica, escreveu centenas de canções e foi ainda indicada ao Grammy, na categoria “álbum de música de raízes em língua portuguesa”, no ano de 2018, pelo álbum “Daquele Jeito”.

Outras convidadas de peso estarão presentes no palco, como a multiartista Anná, fenômeno da nova música popular brasileira, Tati Veras, da banda tradicional Raiz do Sana, Carla Casarim, integrante uma das maiores bandas de forró pé serra, a Bicho de Pé, Bruna Alimonda, cantora, compositora e atriz, as cantoras e compositoras Diana do Sertão e Rhaissa Bittar, entre outras potentes e destacadas artistas deste cenário. No Instagram do festival, é possível acompanhar o line-up completo e a programação do evento.

Rompendo as barreiras na cultura popular

Fundado por um grupo que inclui mulheres negras, nordestinas, mães solo, lésbicas, periféricas e de várias idades e classes sociais, o Forró das Minas se destaca por suas ações de inclusão e empoderamento feminino dentro de um gênero com cultura tão profundamente enraizada no masculino, como é o caso do forró.

“Estamos extremamente empolgadas com a segunda edição do nosso festival ‘Elas São Todas!'”, afirma Andressa Ferri. “Este festival é um testemunho do poder e da paixão que as mulheres trazem para a música e para a cultura popular. Nosso objetivo é continuar desafiando as normas e criando espaços onde a voz feminina seja celebrada e respeitada.”

Valorização cultural, empoderamento e empreendedorismo

Desde sua fundação, o Forró das Minas tem se dedicado a promover eventos, palestras, mentorias, cursos, oficinas e rodas de conversa, com o objetivo de valorizar a diversidade e celebrar o empoderamento feminino dentro da cultura popular. A realização do primeiro Festival Feminino da Cultura Popular em julho de 2022 criou um marco histórico no gênero musical, ao colocar mais de 40 mulheres no palco e homenagear grandes vozes femininas.

“Acreditamos que o Forró das Minas é um movimento transformador que mostra a força e a diversidade das mulheres na música”, acrescenta Ferri. “Estamos muito orgulhosas do impacto que já conseguimos ter e ansiosas para o que está por vir. Com mais de uma dezena de projetos do coletivo em circulação e um festival que cresce a cada ano, estamos determinadas a fazer história e inspirar outras mulheres a se juntar a nós.”

Andressa ressalta que o coletivo atua para empoderar e inspirar mulheres, formar redes de artistas, fomentar o cenário feminino da cultura popular nordestina, fortalecer a carreira de artistas independentes, gerar renda para mulheres, muitas das quais são provedoras de seus lares, e buscar igualdade de gênero no cenário cultural.

O Forró das Minas está comprometido com a sustentabilidade e os objetivos da ONU, buscando reduzir desigualdades de oportunidades e alcançar uma maior renda para as mulheres. O coletivo já ultrapassou a marca de 650 apresentações e continua a expandir suas atividades, com a intenção de construir um espaço sólido para promover a equidade no forró e na cultura popular em todo o Brasil.

SERVIÇO

2º Festival Forró das Minas: Elas são Todas!

Datas: 2 e 3 de novembro de 2024

Horário: 14h às 21h

Local: Casa de Cultura Butantã

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri, São Paulo – SP

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Acompanhe a programação completa pelo Instagram do Festival.