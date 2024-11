Festival Fazendo Arte com Prevenção volta após 30 anos para educar jovens sobre saúde sexual

Desde 1992, o festival Fazendo Arte com Prevenção tem sido uma plataforma inovadora para conscientizar jovens sobre saúde sexual e prevenção do HIV/Aids. Após três décadas, o evento ressurge em um contexto onde a educação sexual é escassa nas escolas, destacando a necessidade de promover o uso de métodos preventivos como a camisinha.

Sob a coordenação de Vera Paiva, professora titular do departamento de psicologia social da USP e líder do Nepaids, o festival utiliza a arte para desmistificar tabus em torno da sexualidade. Paiva enfatiza que ensinar prevenção com respeito e diálogo não estimula a sexualidade precoce, mas promove relações mais seguras e conscientes. A primeira edição do evento já desafiava estigmas ao transformar preservativos em objetos de expressão artística. Agora, essa abordagem lúdica retorna para enfrentar desafios contemporâneos, como as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a má utilização de métodos como PrEP e PEP.

Destinado a alunos e professores do ensino médio, artistas periféricos e membros da comunidade universitária, o festival acontecerá no dia 4 de dezembro na FAU-USP. As inscrições estão abertas até 1º de dezembro para trabalhos artísticos em diversas categorias. Durante o evento, um júri avaliará as produções, premiando os melhores com vale-cultura e assinaturas de jornais.

O retorno do festival também reflete mudanças no comportamento juvenil pós-pandemia. Vera Paiva observa que debates sobre sexualidade foram negligenciados durante o isolamento, enquanto crescia o número de jovens identificados como não heterossexuais ou não binários. Esse cenário ressalta a importância de uma educação sexual inclusiva e atualizada.

Com entrada gratuita e apoio do Programa Estadual de Aids e da Secretaria Estadual da Saúde, o Fazendo Arte com Prevenção reafirma seu compromisso em educar e empoderar os jovens por meio da arte.