Festival Explodiu acontecerá em Goiânia

Um line-up de peso, uma superprodução, uma estrutura diferenciada e diversas possibilidades para curtir o Festival Explodiu, que acontece no dia 29 de setembro, dentro do estádio Serra Dourada, da melhor maneira. Quem quiser assistir a Hugo & Guilherme, Murillo Huff, Lauana Prado, Léo Santana, Thiaguinho e Wesley Safadão poderá escolher a melhor opção, seja no camarote, na Arena Explodiu, ou no lounge com os amigos.

Pela primeira vez e com uma marca exclusiva, o Festival Explodiu promete surpreender os goianos ao promover um mix de estilos musicais em um só lugar. Diferente dos demais eventos que são realizados no estacionamento do Serra Dourada, desta vez o Explodiu leva o público para dentro do estádio com uma cenografia única. São cinco opções de áreas, que vão dos lounges às cadeiras, para reunir todo o público. Confira as opções:

Camarote • Open Bar Premium : Gin importado; Vodka Importada; Whisky importado; Cerveja Brahma; Água e Refrigerante

Arena Explodiu : Open Bar Standard – Gin, Vodka, Whisky, Cerveja, Água e Refrigerante

EX-Prime : Open Bar – Cerveja, Água e Refrigerante.

Cadeiras : Não Open Bar

Lounges • Open Bar Premium: Gin Importado; Vodka Importada ; Whisky Importado ; Brahma; Água e Refrigerante

Serviço: Confira as opções para aproveitar o festival explodiu, em Goiânia, no mês de setembro

Quando: 29/09

Onde: Estádio Serra Dourada (Av. Fued José Sebba, 1170 – Jardim Goiás, Goiânia – GO, 74805-100)

Ingressos: https://lp.festivalexplodiu.com.br/