Festival Estudantil do Futuro estreia atividade do CIMOB

Nem só de esportes vive o Festival Estudantil do Futuro. Esta quarta-feira (4), o dia foi reservado para atividades relacionadas ao CIMOB (Circuito Itinerante de Mobilidade), ação coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, e que tem objetivo de conscientizar crianças de 2 a 12 anos sobre leis e normas de trânsito. A atividade ocorreu no Parque Oriental – Milton Marinho de Moraes.

O CIMOB conta com uma estrutura inflável que representa os principais pontos turísticos de Ribeirão Pires. Os estudantes utilizam motos e bicicletas elétricas para que possam transitar pelas ruas do brinquedo inflável e que conta com faixa de pedestre, semáforo, ciclovias e demais símbolos de trânsito.

O intuito é inserir os alunos e alunas às boas práticas de trânsito, formando cidadãos completos. Durante atividade do CIMOB, as crianças têm contato com normas de tráfego, aprendendo o significado das sinalizações viárias, por exemplo.

Diferentemente da parte esportiva do Festival Estudantil do Futuro, a participação dos estudantes nas atividades do CIMOB não é uma disputa e não conta ponto. A ação visa somente o conteúdo pedagógico. O evento esportivo e cultural também conta com ações voltadas ao Meio Ambiente, com coleta de tampinhas de garrafas PET que serão recicladas.

Festival Estudantil do Futuro – Com participação de mais de 7.000 estudantes de escolas da rede municipal, estaduais e particulares, o evento está maior do que a primeira edição, que ocorreu no ano passado

Os estudantes participarão de modalidades esportivas, culturais e educacionais e tem como um dos objetivos principais realizar a integração entre os participantes das unidades escolares, além de disseminar a cultura de paz.