Festival Estudantil do Futuro disponibiliza página com placares em tempo real

Para que os estudantes, pais, mães, professores e quem mais quiser acompanhar as rodadas e os e os placares dos jogos do Festival Estudantil do Futuro, a Secretaria de Educação e Cultura, responsável pelo evento esportivo-cultural, disponibilizou página com informações atualizadas em tempo real.

Para ter acesso aos placares, jogos e demais informações das rodadas, basta clicar no link: https://copafacil.com/-70eq . Na página, há as tabelas, horários das disputas, os placares finais e informações sobre as equipes, como nome dos estudantes, quantidade de pontos, de gols, por exemplo.

As pontuações dos jogos, assim como os placares das disputas, são atualizadas pelos professores e coordenadores que acompanham os embates entre as escolas. Além disso, há possibilidade de ter acesso às estatísticas dos jogos como: melhor ataque, melhor defesa, quantas faltas houve e até número de cartões.

O Festival Estudantil do Futuro é uma iniciativa da municipalidade e que incentiva a atividade física, a interação dos estudantes de diferentes escolas municipais, estaduais e particulares. O evento reúne mais de 7.000 estudantes de 32 colégios. Além das atividades esportivas, o evento conta realiza ações voltadas ao meio ambiente e à educação no trânsito.