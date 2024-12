Festival Estudantil do Futuro conhece os campeões de queimada e pega-fita

Com partidas cheias de disputa, o Festival Estudantil do Futuro conheceu nesta segunda-feira (2) os campeões das modalidades de queimada e pega-fita, em jogos que ocorreram no Ginásio Ozíris Grecco, no Complexo Ayrton Senna.

Durante o período da manhã, três jogos de queimada empolgaram os estudantes que participaram das disputas. Os times do Enau venceram em duas categorias (C e D), enquanto a equipe da EM (Escola Municipal) Prof. Sebastião Vayego de Carvalho ganhou a última peleja do dia, pela categoria E.

Na quadra, as crianças se divertiam e pareciam nem se dar conta de que participavam das finais do Festival Estudantil do Futuro. Fazer com que os estudantes se divirtam é um dos pontos abordados pela Administração Municipal ao elaborar o festival esportivo-cultural, que também visa a integração entre os estudantes.

Nas arquibancadas, mães, pais, irmãos e irmãs e demais responsáveis pelos alunos e alunas gritavam e apoiavam as crianças, como se estivessem torcendo em uma final de Copa do Mundo. Aplausos, risadas e berros tomavam o ginásio, a cada ponto e a cada disputa.

Já na parte da tarde, com jogos de pega-fita, a euforia não diminuiu, nem mesmo com a chuva que caiu repentinamente. Em disputa entre a EM Com. Abdalla Chiedde, o Vayego acabou vencendo, em partida pela categoria A.

Em jogo válido pela categoria B, a EM Lavínia de Figueiredo Arnoni ganhou da EM João Midolla. O Lavínia também chegou ao topo do pódio na final da categoria C, em disputa contra a EM Yoshihiko Narita.

O Festival Estudantil do Futuro é uma iniciativa da municipalidade e que incentiva a atividade física, a interação dos estudantes de diferentes escolas municipais, estaduais e particulares. O evento reúne mais de 7.000 estudantes de 32 colégios. Além das atividades esportivas e culturais, o evento conta realiza ações voltadas ao meio ambiente e à educação no trânsito.