Festival Estudantil do Futuro abre disputas com jogos de vôlei de praia

Nem mesmo a manhã fria foi capaz de incomodar os estudantes que participaram da primeira rodada esportiva do Festival Estudantil do Futuro, que ocorreu na manhã desta terça-feira (27), no Quintal de Areia, no Centro de Ribeirão Pires.

Com termômetros chegando nos 13ºC, às 8h30, após a madrugada mais fria do ano, conforme a Defesa Civil da Estância, os alunos e alunas que se apresentaram para disputar partidas de vôlei de areia nem se deram conta da friagem.

Com céu azul e Sol brilhando, as escolas entraram em campo para defender seus uniformes e seguir na disputa em busca de uma medalha ou de um lugar no pódio. Ao todo, sete jogos ocorreram no espaço, envolvendo escolas particulares e municipais.

A rodada teve início às 8h30, quando estudantes da EM (Escola Municipal) Eng. Carlos Rohm enfrentaram os alunos da escola Enau. Em disputa acirrada e com longas disputas, por fim, coube ao Enau sagrar-se vitorioso em partida válida pelo Vôlei de Praia masculino.

Na sequência, mais um jogo valido pelo Vôlei de Praia masculino. O colégio Objetivo recebeu a EM Prof. Sebastião Vayego de Carvalho. No início, a escola particular até demonstrou que poderia vencer, mas em mais um jogo com muitas disputas, Vayego foi o vitorioso.

Na primeira disputa feminina do dia, as meninas do Enau receberam as alunas do Vayego. Favorita, o colégio Enau não teve dificuldades em vencer as estudantes da escola municipal. Em partida que durou menos de 20 minutos, a equipe do Enau demonstrou que são favoritas ao título.

Na quarta disputa, Jean Piaget jogou contra o colégio Toth. Em um dos jogos mais equilibrados do dia, ambas equipes tiveram altos e baixos e chegaram a se alternar na liderança da disputa. Com muitos erros individuais, as táticas do Toth acabaram por prevalecer, o que selou a vitória do time sobre o Piaget.

Misto – A parte da tarde ficou reservada à disputa dos jogos de vôlei de equipes mistas. No embate entre Rohm e Objetivo, a equipe da escola municipal levou a melhor. Na penúltima disputa do dia, o Vayego venceu o Jean Piaget, em jogo bem equilibrado. Já no último confronto, a equipe mista do Enau venceu o Colégio São José.