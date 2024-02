Festival esportivo motiva alterações de itinerários na região do Butantã

A SPTrans informa que no domingo (25), das 5h às 12h, as linhas 8012/10 e 8022/10, ambas denominadas Metrô Butantã – Cid. Universitária, terão seus itinerários alterados para a realização do Festival Esportivo Romeu & Julieta, na Av. Prof. Mello Moraes, entre o Centro de Práticas Esportivas da USP e a Raia Olímpica, no Butantã, Zona Oeste.

Confira as mudanças:

8012/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária

Ida: sem alteração

Volta: normal até Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. da Universidade, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. Afrânio Peixoto, prosseguindo normal.

8022/10 Metrô Butantã – Cid. Universitária

Ida: normal até Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. da Universidade, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Luciano Gualberto, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.