Festival Esportivo do Lar Sírio recebeu visita do jogador Cafu

O tradicional Festival Esportivo do Lar Sírio teve seu segundo e último dia de competições realizado no sábado, 28 de setembro. Além das finais de diversas categorias de futsal e vôlei, o evento foi marcado pela visita do capitão da Seleção Brasileira de Futebol de 2002, Cafu. Foram disputadas partidas de futsal nas categorias sub 10, sub 12 e sub 14, vôlei masculino categoria sub 16 e vôlei feminino categoria sub 15. Além do Lar Sírio, participaram como convidados o CEU Formosa, o Colégio São Judas, a escola de futsal Estrela de Prata, o Instituto de Educação Cruz de Malta e a Escola Estadual Pe. August Johannes Ferdinandus Stauder.

As crianças e adolescentes receberam dois grandes presentes durante o dia. O primeiro foi uma homenagem que veio junto com a doação de uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras autografada pelo jogador Raphael Veiga, ação idealizada pela trabalhadora social do Lar Sírio, Gisele Martins. A camisa foi entregue simbolicamente junto com a leitura de uma carta desejando que “este presente inspire nossas crianças a acreditarem em si mesmas e a perseguirem seus objetivos com determinação e coragem”. A cada final de categoria realizada, as crianças posaram para fotos com suas medalhas, troféu e com a camisa.

No período da tarde as dependências do Lar Sírio foram tomadas por uma atmosfera de ansiedade, com o anúncio da visita do ex-jogador de futebol Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, que atuou por clubes como o São Paulo, Palmeiras e Milan, além de disputar quatro Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, sendo tetracampeão em 1994 e capitão da campanha pentacampeã, em 2002. Ao chegar, Cafu foi imediatamente cercado pelas crianças e também por muitos adultos que queriam chegar perto do ídolo para registrar o momento.

Cafu veio acompanhado de sua namorada, a jornalista, escritora e presidente do Instituto Brilhante, Mariah Morais. Juntos e extremamente solícitos, eles até ajudaram a organizar o frenesi das crianças por uma foto antes de passarem uma mensagem inspiradora.

“Para que eu me transformasse em jogador de futebol hoje eu fui mandado embora por nove vezes. Prestem atenção, por nove vezes as pessoas falaram para mim que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu não tinha características para ser um jogador de futebol, que eu era muito magro, que eu era muito baixo, que eu era muito feio, que o meu cabelo era ruim, tudo isso eu escutei. As pessoas colocavam esses obstáculos para que eu não pudesse superar, mas uma coisa é muito importante: não deixem que ninguém no mundo decida por vocês o que vocês querem ser, porque se eu tivesse deixado com que essas pessoas que falaram isso de mim decidissem por mim hoje eu não seria um jogador de futebol, hoje eu não estaria aqui falando com vocês”, afirmou Cafu.

E complementou: “Mas como é que eu fiz isso? Com determinação, com comprometimento, com obediência, com educação e com respeito. E quando se fala de educação e respeito, educação é respeitar os mais velhos, é respeitar as pessoas que estão acima de nós. A maioria dos educadores e professores estão aqui exatamente para isso. Eles estão aqui porque talvez eles saibam um pouco mais do que vocês sabem, do que nós sabemos, então o respeito quando eles falam, a atenção quando os educadores falam é primordial para nós”.

Após a fala com as crianças, Cafu e Mariah gentilmente atenderam a todos para fotos e autógrafos. E depois da visita ilustre as partidas seguiram até o início da noite.

A edição 2024 do Festival Esportivo do Lar Sírio alcançou seu objetivo. Proporcionou às crianças e adolescentes do Lar e das organizações convidadas oportunidades únicas de aprenderem valores como disciplina, determinação, lealdade, superação e amizade. São valores a serem levados para toda a vida e que fazem parte do propósito do Lar Sírio: “Transformar uma vida para transformar a sociedade inteira”.

Sobre o Lar Sírio

O Lar Sírio Pró-Infância é uma OSC – organização da sociedade civil – sem fins lucrativos, criada por um grupo de imigrantes da Síria, completou 101 anos em 2024 e fica na Rua Serra de Bragança, 1086, no bairro do Tatuapé.

Localizado no bairro do Tatuapé e atendendo majoritariamente a população do extremo leste da capital, transforma a vida de milhares de crianças e adolescentes por meio de projetos socioeducacionais que envolvem arte e cultura, musicalidade, esportes e lazer, vida sustentável e bem-estar, informática, civilidade e convivência apoio à profissionalização, além de acompanhamento psicossocial.

