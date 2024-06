Festival em SP reúne mais de 40 artistas em prol do Rio Grande do Sul

Mais de 40 artistas se apresentam no Salve o Sul para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul.

Em 12 horas de shows, mais de 40 artistas vão se apresentar no festival beneficente que acontece nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo. Entre eles, estão nomes como os AMIGOS (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo), Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos É Mais, Ferrugem e MC Daniel. Carlinhos Brown, Léo Santana, Ludmilla, Armandinho, Juliette e Vitor Kley também foram confirmados recentemente.

O primeiro dia do Salve o Sul acontece nesta sexta-feira. Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo sobem ao palco, às 20h, para um show especial com 3 horas de duração do AMIGOS.

No domingo, o evento ocorre durante 9 horas consecutivas (das 13h às 22h), sob o comando de Luísa Sonza. A gaúcha movimentou as redes sociais em cima desta causa e, juntamente com Pedro Sampaio, montou um show com grandes nomes da música. Além da cantora e o DJ, também se apresentam Carlinhos Brown, Ferrugem, Duda Beat, Gloria Groove, Juliette, L7nnon, Léo Santana, Lexa, Ludmilla, Lulu Santos, Mc Daniel, Menos é Mais, Preta Gil, Pocah, Turma do Pagode, Xamã, Xand Avião, Zé Felipe, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan SP, PH, Don Juan, MC Davi, Armandinho, Neto Fagundes e Vitor Kley.

A venda dos ingressos, sem nenhuma taxa de conveniência, acontece através do site Eventim. Todo valor arrecadado será integralmente revertido em prol das vítimas do desastre climático do Rio Grande do Sul, auxiliando a população em situação de vulnerabilidade. 50% do valor será destinado em doações diretas de bens aos atingidos e os 50% restantes para instituições a serem definidas.

O canal Multishow transmite, com exclusividade, ao vivo e na íntegra, os dois dias do Salve o Sul. No domingo (9), a TV Globo exibe, ao vivo, 90 minutos do festival a partir das 14h40.

O Salve o Sul é uma realização da ABRAPE (Associação Brasileira de Promotores de Eventos) em parcerias voluntárias com as produtoras Live, Mynd, Talismã e 30e; a agência We Make Ideas, o Allianz Parque e a empresa de auditoria Grant Thornton. Como apoiadora de mídia do evento, a Globo investirá na divulgação do festival, captação e transmissão dos shows e doará a receita da comercialização dos patrocínios da transmissão para os projetos apoiados por meio da plataforma Pra Quem Doar.

Para garantir a confiabilidade, segurança e a responsabilidade das doações, a ação contará com a auditoria da Grant Thornton. A empresa também integra a iniciativa como parceira e o processo inclui a verificação das transações financeiras e o desenvolvimento de relatórios detalhados, oferecendo total visibilidade sobre o fluxo de fundos e reafirmando o compromisso dos envolvidos.