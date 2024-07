Festival em São Roque celebra a florada das cerejeiras

O evento mais florido do ano, o 27º Festival das Cerejeiras Bunkyos – Sakura Matsuri continua nos dias 13 e 14 de julho de 2024. Neste ano, foram dois finais de semana para aproveitar a florada das cerejeiras, registrar muitas fotos, curtir um momento que acontece apenas uma vez ao ano e desfrutar de uma festividade pensada especialmente para os visitantes!

O festival contará com programação para todas as idades: além de mais de 1000 pés de cerejeiras divididos ao longo do parque Bunkyo Kokushikan, os visitantes poderão participar de workshops culturais, apresentações artísticas, bazaristas, cerimônia do chá, espaço agro, exposições, e claro, gastronomia de excelente qualidade, como conta a tradição, em um evento grandioso que reúne mais de 30 mil pessoas todos os anos.

Outro destaque é o Concurso de Fotos da Fujifilm, uma oportunidade de ter sua foto divulgada na exposição para voto popular, publicação no site e redes sociais do Bunkyo. Os autores das 3 melhores fotos serão premiados com uma máquina fotográfica da Fujifilm!

Serviço:

27º Festival das Cerejeiras Bunkyos – Sakura Matsuri

Dias 13 e 14 de julho (sábado e domingo) das 10h às 17h

Parque Bunkyo Kokushikan – Estrada Municipal do Carmo, 801, Canguera, São Roque-SP – Entrada franca