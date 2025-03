Festival “Elas na Casa” celebra diversidade artística e protagonismo feminino em São Roque

A 8ª edição do festival Elas Na Casa começa neste sábado (15) e segue com atividades até o dia 29 deste mês, no ponto de cultura Casa Rosa Manjericão, em São Roque (SP). Os encontros, gratuitos e abertos ao público, buscam valorizar a expressão artística e o protagonismo feminino na cultura, desafiando estereótipos e promovendo a inclusão. Nesta edição, as intervenções serão conduzidas especialmente por mulheres com mais de 60 anos.

A programação conta com exposições, rodas de conversa, cinema, sarau itinerante e encontros musicais, tudo promovido por artistas respeitadas, que compartilham histórias e trocam experiências com o público.

As convidadas desta edição incluem: Bel Martins, com exposição de artes visuais; Mãe Ofá, com roda de conversa sobre intolerância religiosa; Márcia Nunes, com o Cine Quintal; e Silvia Pinheiro Machado, com o sarau Elas na Kombi (confira a programação completa abaixo).

Para encerrar o festival, no dia 29 (sábado), a cantora Suzana Salles – referência no movimento Vanguarda Paulista, parceira de artistas como Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé e Tetê Espíndola – apresenta um encontro musical que une sons e histórias.

“É um festival inteiro produzido por mulheres. Nosso compromisso é promover um espaço de troca, aprendizado e expressão para mulheres de diferentes trajetórias. O festival foca no protagonismo da mulher, mas é muito importante que todas as pessoas participem e celebrem conosco”, afirma a responsável pela Casa Rosa Manjericão, Isa Pezzota.

“Ao destacar o protagonismo feminino, buscamos inspirar e fortalecer a comunidade, incentivando a representatividade e reflexão sobre questões fundamentais da nossa sociedade”, acrescentou.

PROGRAMAÇÃO:

A partir das 19h30 na Casa Rosa Manjericão

15/03 – Exposição da artista visual Bel Martins

19/03 – Cine Quintal com mediação de Márcia Nunes

22/03 – Sarau “Elas na Kombi” com a artista Silvia Pinheiro Machado (Apenas essa ação acontecerá exclusivamente na Estação Maylasky, em São Roque, às 16h)

25/03 – Roda de conversa com Mãe Ofá sobre intolerância religiosa

29/03 – Encontro musical com a cantora e compositora Suzana Salles

SERVIÇO

Festival “Elas na Casa” – 8ª edição

Entrada gratuita

Datas: 15, 19, 22, 25 e 29 de março

Horário: 19h30

Local: Casa Rosa Manjericão, na Rua Antônio Cavaglieri, 15 – Centro – São Roque, SP

No dia 22/03, a partir das 16h, a apresentação “Elas na Kombi” será na Estação Maylasky, localizada na Rua Carla Carrara, 458-626 – Maylasky, São Roque

O Festival “Elas na Casa” é realizado por meio de recursos do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Lei Municipal 4.084/2013.