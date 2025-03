Festival Elas na Casa 60+: Sarau leva poesia e música à Estação Maylasky neste sábado em São Roque

Como parte da programação da 8ª edição do festival Elas na Casa 60+, a Estação Maylasky, em São Roque, recebe, neste sábado (22), o sarau “Elas na Kombi”. O evento, gratuito e aberto ao público, começa às 16h, com mediação da artista e psicóloga Silvia Pinheiro Machado.

A proposta do sarau é que o público aprecie a arte e reflita a partir das poesias, músicas e narrativas apresentadas. Nesta edição do festival Elas na Casa 60+, as intervenções artísticas são coordenadas exclusivamente por mulheres com 60 anos ou mais.

Silvia Pinheiro Machado, além de psicóloga e doutora em Letras pela USP, é autora do livro “Canção de ninar brasileira: aproximações” e atua na coordenação de projetos culturais na Estação Maylasky. Sua trajetória inclui pesquisas sobre a importância das canções de ninar na primeira infância e curadorias de eventos literários e artísticos, sempre com um olhar voltado para a humanização e a valorização da cultura brasileira.

“O sarau é um convite para que as mulheres, principalmente as com mais de 60 anos, ocupem o espaço e sejam ouvidas. A ideia é fornecer um ambiente de acolhimento, respeito e troca”, destaca Silvia.

O Elas na Casa, a cada edição, tem o intuito de celebrar o protagonismo feminino por meio de atividades culturais especialmente conduzidas por mulheres. “O festival todo é feito por mulheres e foca no protagonismo da mulher, mas é muito importante que todas as pessoas participem e celebrem conosco”, enfatiza a idealizadora do evento, Isa Pezzota.

A programação segue até o dia 29 de março. Até o momento, o público pôde desfrutar da exposição de artes visuais, de Bel Martins, e do Cine Quintal cujo filme exibido foi “Nyad”, com mediação da educadora Márcia Nunes.

Na próxima terça-feira (25), acontece uma roda de conversa sobre intolerância religiosa com a Mãe Ofá, sacerdotisa do Candomblé, socióloga e militante das causas socioculturais. Para encerrar o festival, no sábado (29), há um encontro musical com a cantora Suzana Salles, referência no movimento Vanguarda Paulista, parceira de artistas como Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé e Tetê Espíndola.

PROGRAMAÇÃO: