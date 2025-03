Festival Elas na Casa 60+ apresenta roda de conversa sobre intolerância religiosa

O festival Elas na Casa 60+, apresenta, nesta terça-feira (25), uma roda de conversa sobre intolerância religiosa com a sacerdotisa do Candomblé Mãe Ofá. O evento, gratuito e aberto ao público, acontece às 19h30, na Casa Rosa Manjericão, em São Roque.

Socióloga e militante das causas socioculturais, Mãe Ofá tem uma trajetória marcada pela luta por dignidade, justiça e preservação da ancestralidade. Fundadora do terreiro Inzo Unsaba Riá Ngana Tauamim, ela atua há mais de 30 anos no acolhimento comunitário e na promoção de ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade em São Roque. Em 2019, tornou-se a primeira sacerdotisa paulista a integrar a Irmandade da Boa Morte, na Bahia.

A roda de conversa propõe um espaço de escuta e reflexão sobre as diversas formas de intolerância religiosa, seus impactos sociais e a importância da valorização das tradições afro-brasileiras. “É fundamental discutirmos a intolerância para combater a desinformação e fortalecer o respeito à diversidade religiosa”, destaca Mãe Ofá.

O Elas na Casa 60+, a cada edição, tem o intuito de celebrar o protagonismo feminino por meio de atividades culturais conduzidas por mulheres. “Queremos fazer reverberar as vozes das mulheres que transformam a realidade ao seu redor e abrir espaços para diálogos urgentes”, enfatiza a idealizadora do festival, Isa Pezzota.

A programação segue até o dia 29 de março. Até o momento, o público pôde desfrutar da exposição de artes visuais, de Bel Martins; do Cine Quintal, que exibiu o filme Nyad com mediação da educadora Márcia Nunes; e do sarau “Elas na Kombi”, que levou poesia e música à Estação Maylasky, em São Roque, no último sábado (22).

Para encerrar o festival, no sábado (29), há um encontro musical, na Casa Rosa Manjericão, com a cantora Suzana Salles, referência no movimento Vanguarda Paulista.

PROGRAMAÇÃO:

25/03 – Roda de conversa com Mãe Ofá sobre intolerância religiosa (Casa Rosa Manjericão, às 19h30)

29/03 – Encontro musical com Suzana Salles (Casa Rosa Manjericão, às 19h30)

SERVIÇO

Festival Elas na Casa 60+:

Roda de conversa com Mãe Ofá

Data: 25 de março (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Casa Rosa Manjericão

Endereço: Rua Antônio Cavaglieri, 15, Centro, São Roque

Entrada gratuita

O Festival Elas na Casa é realizado por meio de recursos do Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Lei Municipal 4.084/2013.