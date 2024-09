Festival do Rango reúne gastronomia e cultura em São Paulo com entrada gratuita

Nos dias 19 e 20 de outubro, São Paulo recebe o Festival do Rango, evento que reunirá mais de 90 expositores oferecendo uma ampla variedade de opções gastronômicas, desde o tradicional pastel até hambúrguer com camarão e cortes especiais de carne. Com entrada gratuita, o festival terá também shows ao vivo e atividades para o público de todas as idades.

Organizado pelo Turistando SP, canal com mais de 2 milhões de seguidores nas redes e Feira das Deusas, um movimento independente que produz feiras ha 4 anos em SP, ocupando ruas levando arte e cultura gratuita e patrocinado pelo Boi na Brasa Prime, o Festival do Rango busca promover a gastronomia e a cultura local em um ambiente acessível para toda a família. O evento contará com pratos típicos e opções diversificadas como coxinhas, falafel, doces artesanais, além de bebidas variadas, incluindo cervejas artesanais e drinks especiais.

Além das opções gastronômicas, o festival terá uma programação cultural com apresentações musicais ao longo dos dois dias. No sábado, o DJ Lia Macedo abre as atividades, seguido pelo Quarteto São Jorge e a banda Cuca Monga. No domingo, o público poderá curtir a Batucada das Pretas e o Bloco Besta é tu, encerrando o evento com muita música e animação.

O Festival do Rango terá ainda um espaço dedicado aos pets e uma área infantil com atividades lúdicas, como oficinas de bolha de sabão e circo, para entreter as crianças enquanto os pais aproveitam a programação.

Programação detalhada:

Sábado, 19 de outubro:

11h: Abertura do evento e Espaço Pet

11h30: Espaço de Brincar com brincadeiras de antigamente

12h: Oficina de Bolha de Sabão

13h: DJ Lia Macedo

14h: Oficina Circense

16h: Quarteto São Jorge

18h: Cuca Monga

20h: Encerramento

Domingo, 20 de outubro:

11h: Abertura do evento e Espaço Pet

11h30: Espaço de Brincar com brincadeiras de antigamente

12h: Oficina de Bolha de Sabão

13h: Batucada das Pretas

14h: Oficina de Circo

17h: Bloco Besta é tu

20h: Encerramento

Sobre o Turistando SP:

O Turistando SP é um projeto criado por Edu Feltrin e Carol Barduk, que busca divulgar pontos turísticos, culturais e gastronômicos da cidade de São Paulo. A iniciativa nasceu do desejo de explorar e mostrar que a capital paulista vai muito além dos shoppings e pontos tradicionais, oferecendo uma variedade de experiências para moradores e visitantes. O Turistando SP organiza eventos e compartilha dicas sobre o que fazer em São Paulo, sempre com o objetivo de valorizar a cultura local e fomentar o turismo na cidade.

Site: Link

Instagram: turistandosp

Sobre a Feira das Deusas:

A Feira das Deusas é um coletivo de mulheres empreendedoras, que surgiu com o intuito de promover a economia criativa e o empreendedorismo feminino, oferecendo um espaço para a venda de produtos artesanais e sustentáveis. A feira não se limita apenas à comercialização, mas também busca criar um ambiente de apoio mútuo e crescimento para as participantes, proporcionando visibilidade e oportunidades de negócios para mulheres que desejam empreender de forma independente​.

Instagram: feiradasdeusassp

Serviço:

Data: 19 e 20 de outubro

Horário: Das 11h às 20h

Local: Avenida Prof. Frederico Hermann Júnior, Alto de Pinheiros, São Paulo

Entrada: Gratuita