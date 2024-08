Festival do Morango, Churros e Chocolate volta ao Parque Ipiranguinha neste fim de semana

O Festival do Morango, Churros e Chocolate está de volta ao Parque Antônio Fláquer, popularmente conhecido como Ipiranguinha, em Santo André. Neste fim de semana, dias 31 de agosto e 1º de setembro, o evento atende aos pedidos e permite ao público novamente desfrutar do ambiente familiar, das atrações musicais e, claro, do vasto rol de opções gastronômicas, no espaço localizado bem no coração da Vila Alzira. E com entrada gratuita.

Inicialmente, esta terceira edição do tour pelas áreas verdes andreenses seria no Parque Celso Daniel, mas os organizadores decidiram pela alteração do local. E assim como na primeira visita ao Ipiranguinha, o rock’n roll será o estilo musical predominante neste regresso ao Ipiranguinha. Além da banda Tony Band, o cardápio musical conta com tributos e covers de Legião Urbana, Dire Straits, Oasis e Rolling Stones.

Já no menu de opções gastronômicas estarão disponíveis delícias de morango e chocolate, churros, churrasco, hambúrguer, cachorro quente, pernil, pastel, crepe, coxinha, acarajé, porções, doces mineiros e muito mais. Há ainda as bebidas, com alternativas que vão de cervejas , chopes e drinks a sucos e milk shakes.

A estrutura do evento conta ainda com diversas áreas com mesas e cadeiras espalhadas pelo parque, espaço kids – além dos brinquedos do próprio parque – e os pets são bem vindos (inclusive o Ipiranguinha conta com espaço para diversão e interação dos cães). Para dar mais fluidez e permitir melhor locomoção, os portões das ruas Belém, Marquesa de Santos e Coronel Seabra também estarão abertos.

Depois de mais essa incursão pelo Ipiranguinha, o Festival do Morango, Churros e Chocolate termina o tour pelo Parque Central, nos dias 7 e 8 de setembro, com uma programação musical especial Live Aid, em alusão aos artistas que se apresentaram no festival de 1985 (simultaneamente na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Rússia e no Japão), como Phil Collins, Led Zeppelin, David Bowie, Black Sabbath, Paul McCartney, Queen, Elton John e Pink Floyd.

Programação musical:

31 de agosto (sábado):

13h – Tony Band @tonybandlivemusic

16h – Especial Legião Urbana, com a banda @_livrodosdias

18h30 – Tributo Dire Straits, com a banda aLCHEMYsts @dire_straits_brasil

1º de setembro (domingo):

13h – Especial Roupa Nova, com a banda @bandasapatovelho

16h – Especial Oasis, com a banda @manchesteroasiscover

18h30 – Especial Rolling Stones, com a banda @rockinstones

Serviço:

Festival do Morango, Churros e Chocolate

Dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2024

Local: Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha)

Horário: das 11h às 21h

Endereço: Rua Sete de Setembro, Vila Alzira – Santo André

Entrada gratuita